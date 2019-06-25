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TEMSA Romanya'da ihale kazandı

Otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, 326 adet LD 12 model aracının Romanya İçişleri Bakanlığı’na teslimatını içeren 50 milyon dolarlık ihaleyi kazandı.

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İhaleye ilişkin imza töreni, Romanya’nın başkenti Bükreş’te İçişleri Bakanlığı binasında düzenlendi.
 
Törene, Romanya İçişleri Bakanı Genel Sekreteri Bogdan Mihail İvanescu, TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye’nin Bükreş Ticaret Müşaviri Hakkı Barutçu ve yetkililer katıldı.
 
TEMSA’nın LD 12 model otobüsleri, Romanya genelinde, İçişleri Bakanlığı personelinin taşımasında kullanılacak.

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