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Ekonomi

Temsa yeniden satılıyor! İki dev yüzde 50'şer hissede uzlaştı

Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi19:45 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 19:45

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, "Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satın alma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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