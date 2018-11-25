Termal turizmin başkenti Afyonkarahisar yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor

Zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da, 42 derecedeki termal havuzlardan yaz kış yararlanılabiliyor.

Beş yıldızlı otellerin de aralarında olduğu birçok tesiste yerli ve yabancı turistler, hem tatil yapıyor hem de çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı buluyor.

Türkiye'nin birçok yerinden kente gelen ziyaretçilerin yanı sıra başta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere yurt dışından da turlarla gelen turistler, özellikle kış aylarında yoğunluk oluşturuyor.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'da artık yıl boyu termal turizmde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Sadece kışın değil, yaz aylarında da turistlerin termal tesisleri tercih ettiğini anlatan Gümüşhan, "Türkiye'den misafirlerimiz daha çok kışın, yabancı ülkelerden gelen ziyaretçiler ise yaz dönemini tercih ediyor. Bütün otellerimizde yer alan termal havuzlar, deniz keyfini aratmıyor. 32 derecede yüzme havuzlarımız ve 42 derece termal havuzlarımız kış aylarında da kullanılabiliyor. Havuzlardan yararlanan misafirlerimiz dışarıdaki soğuğu hissetmiyor bile." diye konuştu.

"Mineral miktarı itibariyle dinlendirici özelliğe sahip"

Gümüşhan, Afyonkarahisar'da otel yatak kapasitesi arttıkça turist sayısının da arttığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar'da termal otellerde 25 bin yatak kapasitemiz var. 2017 yılında 950 bin kişi Afyonkarahisar'da termal tesislerden yararlandı. Bu yıl aralık ayı sonuna kadar gelen kişi sayısı 1 milyonu bulacak. Misafirlerimiz ortalama 3 gün termallerde konaklıyor. Romatizmal hastalıklar ve ameliyat sonrası rehabilitasyon için doktorlar termal suyu öneriyor. Bu yönden faydalı. İnsan nasıl aracına bakım yaptırıyorsa, vücudun da dinlenmeye ihtiyacı var. Termal sularımız içindeki mineral miktarı itibarıyla dinlendirici özelliğe sahip. Bununla ilgili misafirlerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Buradan zinde, kendini dinlenmiş hissederek, yaza bakımlı şekilde girdiklerini ifade ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor."

Kasım-şubat aylarının termal turizm açısından en yoğun dönem olduğunun altını çizen Gümüşhan, "Özellikle hafta sonlarında bütün otellerimiz dolu. Aralık ayının sonunda yeni yıl tatili var. Şimdiden oteller rezervasyonda yüzde 70'leri buldular. Yılbaşı tatilinde termal turizmi düşünen misafirlerimize erken rezervasyon tavsiyesinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni yıl hazırlığımız var"

Akrones Termal Otel Halkla İlişkiler Müdürü Şule Tokpunar da yoğun bir kış sezonu içi hazırlıkların tamamlandığını anlattı.

Türkiye'de termal turizm konusundaki alışkanlıkların değişmekte olduğunu aktaran Tokpunar, şunları kaydetti:

"Termal turizm günümüzde 12 ay yoğun geçirilen bir sektör haline geldi. Bu yoğun sezona bir de gurbetçilerimiz eklendi. Şu anda otelimizde Belçika'dan gelen bayan grubunu misafir ediyoruz. Onlar burada olmaktan, biz de onları ağırlamaktan mutluyuz. Öğretmenler Günü için gala programı gerçekleştirdik. Bunun akabinde yeni yıl hazırlığımız var. Yeni yıl galasında da ünlü sanatçılar sahne alacak."

"İlan verdik, çok güzel talep oldu"

Belçika'dan termal turizm için kente gelen Gent Turkish Lady Derneği Başkanı Ayfer Kuru da "Yazın termal otele ailemle geldim. Çok beğendik. Sonra düşündük ki Gent şehrinde yaşayan kadınların da buna ihtiyacı var. Bir ilan verdik, broşür hazırladık. Çok güzel talep oldu. 40 arkadaşımızla buradayız. Herkes çok memnun. Bir hafta buradayız. Termalden faydalanacağız." ifadelerini kullandı.