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Termik santraller 6 ay içinde filtre takacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi.

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Kurum, AK Parti grup toplantısı öncesinde termik santrallere, yıl sonuna kadar tamamlamaları gereken çevre mevzuatına uyuma yönelik düzenlemeler için 2.5 yıl ek süre verilmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

ADIM ATMADILAR

Bu konuda 2020’nin başına kadar süre verildiğini hatırlatan Kurum, santrallerin bazılarında yenileme olduğunu ancak bazılarının da bu adımları atmadıklarını vurguladı. Son yasada 6 ay içerisinde termik santrallerdeki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerektiğini vurgulayan Kurum, “Eğer 6 ay içerisinde termik santraller filtrelemede bu adımı atmazsa, bunu biz de bakan arkadaşlarımızla istişare ettik. 6 ay içerisinde atılmayan adımları biz bakanlıklar olarak resen atıp o tedbiri gerekirse biz kendimiz alıp çevreyi, doğayı koruyacak adımı kararlı bir şekilde atacağız” diye konuştu. Kurum, “2022’ye kadar bekleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Şu anki yasada 6 ay içerisinde bu işe başlamak durumundalar. Başlamazlarsa eğer altıncı ayın sonunda biz gider fiilen bu işlerin yapımına gireriz. İlave bir 6 ay vermiş olacağız, öyle düşünelim” dedi.   

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