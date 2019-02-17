Terör bitince Diyarbakır tekstilde şaha kalktı

Geçen yıl tekstil ihracatında yüzde 500’e yakın artış yakalayan Diyarbakır ‘tekstil üssü’ oluyor. İlde huzur ortamının yakalanmasının ardından bugüne kadar 763 adet yatırım için teşvik belgesi verilirken yatırımlar içinde tekstilin ağırlığı da dikkat çekti. Artan tekstil yatırımları nedeniyle ilde Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hayata geçirilirken bu bölgede ilk etapta 56 firmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle yer tahsisi yapıldı. 56 firmanın toplam 305 milyon lira yatırım yapacağını belirten Varank “Bu firmalar 8 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturacak. Diyarbakır geçen sene tekstil ihracatında yüzde 492’lik bir artışı yakaladı. Şehrin potansiyelini ve kabiliyetini göstermesi açısından bu çok önemli bir gösterge” dedi.

REKORLAR KIRILIYOR

Varank, Tekstil İhtisas OSB’nin faaliyete geçmesiyle tekstil alanında önemli rekorlar kırılabileceğine inandığını ifade etti. Tekstil İhtisas OSB’nin kentin gücüne güç katacağını vurgulayan Varank, ekonomik gücün hem bölgeye hem de ülkeye misliyle geri döneceğini kaydetti. Geçen ay Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’nin arıtma tesisinin yer teslimini yaptıklarını aktaran Varank, “Yatırım tutarı 37 milyon lira olan bu tesisle tekstilde ilimizin üretim değer zincirinde yer almayan boyahane yatırımlarının da önü açılmış olacak. Tesisin tamamlanmasıyla ilk etapta bin 700 kişilik ilave istihdam sağlanmış olacak. Diyarbakır çok önemli potansiyeller taşıyan gerçekten güçlü sanayi altyapısı olabilecek bir şehir” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLER ARTIYOR

OSB’de ziyaret ettiği fabrikaların kendisini mutlu ettiğini dile getiren Varank, kurulan tesislerin, istihdam kapasitesinin gurur verici olduğunu belirtti. Varank, “Ülkemizde yatırım yapılmadığı iddialarına en güzel yanıtı bu gelişmeler, sizler gibi girişimciler veriyor” ifadesini kullandı. Sanayiyi desteklemek adına somut adımlar attıklarını anlatan Varank, daha güçlü bir sanayi altyapısı oluşturmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirtti.

36 BİN KİŞİYE İŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reel sektöre yönelik çok güzel müjdeleri olduğunu aktaran Varank, şunları kaydetti: “İki yıl boyunca, ilk defa işe alınacak her işçinin, asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini üstleniyoruz. 2018 yılında Diyarbakır’da ilk defa sigortalanan, işe başlayan kişi sayısı da 22 bindir. Diyarbakır’da bakanlık olarak bugüne kadar 763 teşvik belgesi verdik, bu sayede 4 milyarlık yatırımı destekledik ve 36 bin kişiye yeni iş kapısı açtık.”

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise birçok teşvik paketi çıkardıklarını ancak Diyarbakır’ın terör nedeniyle bunlardan istifade edemediğini söyledi. Eker “Diyarbakır’ın gündeminde artık yeniden kalkınma var” dedi.