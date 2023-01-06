Terörden temizlenen bölgede 150 milyon varillik petrol keşfi! Böyle görüntülendi

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği bölgede, petrol üretimi hummalı şekilde devam ediyor.

Terörden temizlenen Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinin bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalar helikopterden görüntülendi.

- "PETROL İLE ARAZİLERİMİZ DEĞER KAZANDI"

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, AA muhabirine, "Petrolün bulunmasıyla son 1 yılda arazilerimiz değer kazandı. Örneğin 10 bin olan dönüm bedeli şu an 30 bin lira oldu." dedi.



Köy halkının çok sevinçli olduğunu belirten Vural, "Yıllardır çok huzursuz bir ortamda yaşadılar. Petrol onlara umut oldu. Çocuklarımız eskiden top tüfek seslerinden yataklarından ağlayarak uyanıyorlardı. Şimdi ise gayet mutlu ve huzurluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz." diye konuştu.

İki yıl öncesine kadar arpa, buğday ve yulaf ektikleri arazilerden şimdi petrol çıktığını dile getiren Vural, bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

- "BÖLGEMİZ, BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR NİMET"

Üç yıl önce yapılan sismik araştırmalardan sonra köylülerde bir beklenti oluştuğunu anlatan Vural, şunları söyledi:

"Köy halkı olarak bu gelişmeden mutluyuz. Herkeste bir heyecan var. Artık köye petrol tankerleri geliyor. Yıllardır bu huzuru ve mutluluğu bekliyorduk. 30 yıldır bunun özlemini yaşıyorduk. Nihayet gerçekleşti. Belki de vatandaşın duası kabul oldu. Bölgemiz, bizim için büyük bir nimet. Ülkemizin ekonomisi için de güzel bir gelişme. Bugün bölge kaliteli petrolle ses getiriyor."

Köylülerden Şahiye Edis de petrolün köylerinde çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını, bunun bölgeye ve köye faydalı olacağına inandığını belirtti.

Edis, "Çocuklarımız batıya gidip çalışacağına burada yapılacak tesislerde iş bulur. Daha önce buralarda hep çatışma vardı, huzurumuz yoktu. Şimdi çok güvendeyiz. Eski kötü günler geride kaldı. Petrolün çıkmasıyla buralar daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

- "PETROL İNSANLARA İŞ KAPISI OLACAK"

Akçay köyünde yaşayan Nimetullah Tanrıverdi de ekim yaptıkları alanların altındaki zenginlikleri tahmin edemediklerini söyledi.

TPAO'nun çalışmalarıyla köylerindeki bereketi anladıklarını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"40 yıldır buradaki insanlar çok acı çekti. Çıkan petrolün bölge ve kente büyük yarar getireceğini düşünüyoruz. İnşallah petrol buradaki insanlarımıza iş ve aş olur. Daha önce buradaki gençler mevsimlik işçi olarak başka illere gidiyorlardı, artık en büyük iş yanı başımızda. Bunun onlara iş kapısı olacağını umut ediyoruz. Petrol insanlara iş kapısı olacak."

TPAO'nun Twitter hesabından 31 Aralık'ta yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en çok üreten petrol sahasının artık Şırnak'ta olduğu belirtilerek, "Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1,613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7 bin 714 vpe günlük üretime ulaştı." ifadeleri kullanılmıştı.