Terörün yıktığı Sur’u, devlet yeniden yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumların hummalı çalışması sonucu söz konusu mahallelerin yeniden tarihi ve kültürüyle yaşamla buluşması amacıyla bir yandan konut, otel ve iş yerlerini kapsayan yapıların inşası, diğer yandan da tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu devam ediyor. Bu kapsamda kentin mimarisine uygun 44 konut ve tarihi surları çevreleyen yol tamamlandı. Konut, iş yeri ve otellerden oluşan yüzlerce yapının inşası ile tarihi eserlerin restorasyonun 2019 sonunda tamamlanacak.

İLMEK İLMEK ÖRDÜK

Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdullah Çiftçi, Sur’un yeniden ihya ve inşa edilmesi için yoğun bir gayret gösterildiğini belirtti. “Yaklaşık 4 bin konutluk alan yıkıma uğradı. Zarar gören yerler arasında tarihi ve tescilli eserler de bulunuyor” diyen Çiftçi, şunları söyledi: “İlmek ilmek nakış nakış Sur yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Tamamlandığında Sur bütün yönleri ve görkemiyle tekrar tarih sahnesinde yerini alacak. Bütün dünya insanlığına hizmet etmeye devam edecek. Tarihi ve kültürüyle aslına sadık kalınarak orijinal tarihine uygun şekilde tekrar inşa ediliyor. Kolay bir süreç değil, yapılan bütün işlemlerin onaydan geçmesi gerekiyor.” Çiftçi, çalışmaların yaklaşık 300 milyon liralık bir kaynakla gerçekleştirildiğini kaydetti.