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Tersine beyin göçüne en çok ilgi mühendislerden

Çalışmalarını yurt dışında sürdüren bilim insanlarının Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na en çok başvuru mühendislik bilimleri alanında çalışanlar tarafından yapıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na yapılan başvuruların detayları belli oldu. Programa 36 ülkeden 242 başvuru geldi. Programa başvuruların ulaştığı ülkeler arasında ABD 86 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 21 başvuruyla İngiltere, 17 başvuruyla Almanya, 9’ar başvuruyla Fransa, Hollanda ve Kanada takip etti. Başvuruda bulunan lider araştırmacıların yurt dışında çalıştıkları kurumlara dağılımına bakıldığında, 172’sinin üniversitelerde, 31’inin firmalarda ve 28’inin araştırma enstitülerinde olduğu belirlendi. Söz konusu programa dünya sıralamasında yer alan ilk 25 üniversiteden 40’tan fazla araştırmacı başvurdu. Harvard, Stanford, Oxford, MIT, Cambridge ve Columbia üniversitelerinden araştırmacılar programa ilgi gösterdi.      

YABANCILAR DA VAR 

Programa başvuranlar arasında 83 yabancı uyruklu araştırmacı da yer alırken, en çok ilgiyi mühendislik bilimleri alanında çalışanlar gösterdi. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na mühendislik bilimleri alanında 108, temel bilimlerde 66, sosyal bilimlerde 32, sağlık bilimlerinde 25 ve tarım bilimlerinde 11 başvuru yapıldı. En fazla lider araştırmacı çeken üniversitelerin başında ODTÜ geldi. Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi en fazla araştırmacı çeken diğer üniversiteler olarak sıralandı. Lider araştırmacıların en çok tercih ettiği firmalar ise Arçelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ve Nobel İlaç oldu. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ise en fazla lider araştırmacı çeken araştırma kurumları oldu. Bakan Varank, 2007’de hükümetler arası iklim değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Ödülü’nü almış bir profesörün de başvuranlar arasında olduğunu ifade etmişti.      

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

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