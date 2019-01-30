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TESK: Bilinçli tüketici olarak ihtiyaç listesi hazırlamadan çarşıya çıkılmamalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Türkiye'de tarımsal ürünlerin ve marketlerin tekelleşmesinden kaynaklı bir fiyat istikrarsızlığı var. Akıllı tüketici, bundan zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Bilinçli tüketici olarak ihtiyaç listesi hazırlamadan çarşıya çıkılmamalı' açıklamasında bulundu.

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Palandöken, yazılı açıklamasında, tüketicilere doğru alışveriş teknikleri hakkında uyarıda bulundu. Vatandaşların ürün fiyatlarına hakim olmadan alışveriş yaptığında zararlı çıktığına işaret eden Palandöken, "Marketler eskiden semt pazarlarıyla rekabet etmek için fiyatları indirip müşteri çekiyordu. Şimdi pazarlarda tezgahlar yarı yarıya azalınca rekabet edecek kimse kalmadı. Dolayısıyla arz-talep dengesizliğine de bağlı olarak fiyat istikrarı bozuldu." değerlendirmesinde bulundu.
 
Palandöken, yüksek zamlarla başa çıkmanın bazı ürünleri raftan kaldırmayla olmayacağını savundu. Türkiye'de tarımsal ürünlerin ve marketlerin tekelleşmesinden kaynaklı bir fiyat istikrarsızlığı olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Akıllı tüketici, bundan zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Bilinçli tüketici olarak ihtiyaç listesi hazırlamadan çarşıya çıkılmamalı. Burada tüketicilere de büyük görev düşüyor. Evin hanımları ve ailenin reisleri eve en yakın marketten tüm alışverişini hızlıca yapıp kazançlı çıktığını sanmasın." ifadesini kullandı.
 
"GELENEKSEL PERAKENDE SEKTÖRÜ CANLI TUTULMALI"
 
Palandöken, Perakende Yasası'nın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
"Perakende Yasası tam olarak uygulanabilmiş olsaydı herkesin mahallesinde manavlar olurdu. Şimdi bu manavlar yok, pazar esnafı da müstahsilden ürün alacak durumda olmadığı için tezgah açamıyor. Böyle bir ortamda arz-talep dengesinin bozulması kaçınılmaz. Fiyat analizi yapmak zorlaşır ancak Perakende Yasası tam olarak uygulanırsa piyasa kendi kendini terbiye eder. Fiyat istikrarının sağlanması için geleneksel perakende sektörü canlı tutulmalı. Esnaf yok olmamalı ki rekabet edilebilsin, fiyatlar piyasaya hakim olan tekellerin kontrolünden çıksın." 
 

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