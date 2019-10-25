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TESK Genel Başkanı: Faiz indirimleriyle yatırımlar artacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankasının son dönemde yaptığı faiz indirimlerinin etkisiyle yatırımların artacağını, enflasyondaki düşüşün de süreceğini belirterek, 'Türkiye, her zamankinden daha fazla yatırım yapılabilir bir noktada.' ifadesini kullandı.

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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun 250 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi.

Faiz indirimlerinin yatırımları artıracağını bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada merkez bankalarının faiz indirdiği bir dönemde bizim yüksek faizde ısrar etmemiz mümkün değildi. Yüksek faizler yatırımın önündeki en büyük engel. Bankalardan da faiz indirimi bekliyoruz. Faiz indirimlerinin etkisiyle yatırımlar artacak, enflasyondaki düşüş sürecektir. Türkiye, her zamankinden daha fazla yatırım yapılabilir bir noktada."

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