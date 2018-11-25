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TESK'ten gençlere 'gelir testi' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Genel sağlık sigortasına tabi gençlerimiz 30 Kasım'a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı.' ifadesini kullandı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, torba yasayla genel sağlık sigortası prim borçlarını yapılandıranların 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırması gerektiğini bildirdi.
 
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ne kadar prim ödeyeceklerini  belirlemek için bu tarihe kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal  yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmasının  önemine işaret eden Palandöken, "Genel sağlık sigortasına tabi olan gençlerimiz  30 Kasım’a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı." değerlendirmesinde  bulundu.
 

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