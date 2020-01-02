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Ekonomi

TESK'ten GSS için süre uzatımı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyen herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre yeniden uzatılmalıdır.' ifadesini kullandı.

AA02.01.2020  12:59 - Güncelleme: 02.01.2020  12:59

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren Ahilik Fonu uygulamasının esnafa büyük bir külfet getirdiğini iddia etti.

Bu uygulamanın ertelenmesini isteyen Palandöken, prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar ile yakınlarının genel sağlık sigortasından (GSS) yararlanmaya devam etmesi talep etti.

İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-Kur'luların, sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyen herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre yeniden uzatılmalıdır. Sağlık primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon genel sağlık sigortalılar ile Bağ-Kur'lu vatandaşımızın uğrayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulama ertelenmeli ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak herkes sağlık hizmetinden faydalanmalıdır."

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