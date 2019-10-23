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TESK'ten yanıltıcı kampanyalara düzenleme talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılan indirimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Fiyatlar önce şişiriliyor sonra indirim adı altında ürünler satılıyor. Tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına düzenleme getirilmeli.' ifadesini kullandı.

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Palandöken, yazılı açıklamasında, kış gelmeden başlayan "kış indirimlerinin" gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Aldatıcı indirim kampanyalarının tüketicinin güvenini zedelediğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Birçok büyük mağazada daha kış gelmeden kışlık ürünlere yüzde 50’ye varan indirim kampanyaları yapılıyor. Artık indirim sezonu diye bir sezon kalmadı. Fiyatlar önce şişirilip sonradan indirim varmış gibi ürünler eskisinden bile pahalıya satılıyor. Bu aldatıcı kampanyalar tüketicinin güvenini zedelediği gibi ekonomiye de zarar veriyor. Vatandaşları yanıltan ve piyasanın dengesini bozan indirim kampanyalarına düzenleme getirilmeli."

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