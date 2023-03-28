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Ekonomi

Tesla'dan Türkiye paylaşımı! Tarih belli oldu

Dünya devi Tesla Türkiye'ye geliyor. Uzun süredir merak edilen 'Tesla, Türkiye'ye ne zaman gelecek?' sorusu da yapılan paylaşımla son buldu.

28 Mart 2023 Salı 08:09 - Güncelleme:
Tesla'dan Türkiye paylaşımı! Tarih belli oldu
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Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi Tesla Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye giriş yapacağını 2022 yılının sonlarına doğru dile getiren, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, Instagram'dan tarih verdi.

TARİH VERDİ

Bir süredir Türkiye'de araç satışına başlaması beklenen Tesla'dan şirketin resmi hesabından herkesi heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Tesla, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye ve 4/4 vurgusu yaptı. Şirketin 4 Nisan tarihinde Türkiye'de resmi olarak satışlara başlaması bekleniyor.

Tesla'nın vurguladığı 4 Nisan tarihi ile birlikte araçların ön satışlarına başlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan 4/4 vurgusu Tesla'nın ürün gamındaki dört aracın da ülkemize geleceği anlamına geliyor olabilir.

Supercharger şarj istasyonları ile ülkemizde resmi olarak faaliyete geçen Tesla, yakın zamanda elektrikli otomobilleriyle ülkemizde yer alacak. Şirketin ilk etapta Model 3 ve Model Y ile daha küçük otomobillerini Türkiye piyasasına çıkarması bekleniyor.

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