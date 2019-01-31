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Tesla'nın CEO´su Musk: Bu yıl içinde piyasaya elektrikli kamyon sürebiliriz

ABD merkezli elektrikli araç ve motor parçaları üreticisi Tesla'nın CEO´su Elon Musk, şirketin bu yıl içinde piyasaya elektrikli kamyon sürebileceğini söyledi.

  • DHA
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Şirketin konferans çağrısı sırasında konuşan Musk, "Aracı bu yaz piyasaya sürebiliriz. Oldukça benzersiz, hiçbir şeye benzemeyen bir araç olacak" dedi.
 
Haziran 2018´de söz konusu araçla ilgili bazı bilgiler veren Musk, aracın çift motorlu dört çeker olduğunu ve "çılgın bir tork ve süspansiyona" sahip olduğunu söylemişti. Musk ayrıca, aracın "kendi kendine paralel park yapabileceğini ve 360 derece görüş açısına sahip kameraları olacağını" belirtirken, aracın jeneratöre ihtiyaç duymadan "bütün gün çalışabileceğini" de ekledi.
 
Musk, ayrıca 4 Ocak'ta, Model Y prototip üretiminin 2020´de başlayacağını ve resmi duyurunun bu yıl içinde, büyük olasılıkla Mart ayında yapılmasını onayladı.
 
Marketwatch´da yer alan habere göre, Model Y´nin Model 3´e göre daha yüksek olacak ve bagaja sahip olacağı, tek şarjla 200-300 mile kadar yol kat edebileceği ve 0´dan 60 mile 3.5 - 5.5 saniyede çıkabileceği belirtilirken, Model Y´nin ayrıca otonom bir sisteme sahip olabileceği iddiaları da yer aldı.
 
Model Y, Çin piyasası için Tesla´nın Şangay´da bulunan Gigafactory 3´ fabrikasında üretilecek. Musk, Model Y´nin 2020 yılında bir "üretim devrimine" yol açacağını ekledi.
 

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

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