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Tezgahlarda hamsi ve palamudun yerini dip balıkları ile istavrit aldı

Sezon başında balıkçıların büyük umut bağladığı hamsi ve palamut avında son günlerde düşüş yaşanıyor.

  • AA
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Türkiye'nin balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta, hamsi ve palamudun yerini tezgahlarda barbunya, mezgit gibi dip balıkları ile istavrit aldı. 
 
Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun ardından hamsi avında da düşüş yaşanmaya başladığına işaret etti.
 
Son 10 gündür hamsi avcılığında önemli derecede azalma söz konusu olduğunu vurgulayan Tuncer, "Palamut genel anlamda bu sezon olmadı. Hamsi ise kasım ayında yüz güldürdü. Devamının geleceğini umut ediyorduk ancak avında önemli derecede düşüş yaşandı. Şu an pek avlanır durumda değil. Gelecek bize ne gösterir onu da tam olarak bilemiyoruz." diye konuştu.
 
Barbunya, mezgit ve istavrit gibi balıkların avlanmaya devam edildiğini belirten Tuncer, "Tezgahlar bu balıklara kalmış durumda. Taze ve günlük oldukları için alıcısı çok oluyor. İnşallah avcılıkları artarak devam eder." dedi.
 
Sinop'ta tezgahlarda yer alan dip balıklarının ve istavritin kilogramı 15 liradan başlıyor.

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