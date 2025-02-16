THK 100. yaşında yeniden yapılanmaya odaklanacak

Yurtnaç, AA muhabirine, THK'nin 1925 yılında kurulduğunu ve 100'üncü yaşını kutladığını söyledi. Kurumun 2010 yılından bu yana idari, mali, hukuki sorunlar yaşadığını ve 2019'dan bu yana da kayyum tarafından yönetildiğini hatırlatan Yurtnaç, kendilerinin 4'üncü kayyum olduğunu bildirdi.

Yurtnaç, "Kurumumuzu geçmişte olduğu gibi güzel, parlak günlerine taşımak için yaklaşık 14 aydan bu yana yaptığımız çalışmaların meyvesini almaya başladık. Bizim temel hedefimiz, 100'üncü yılda THK'yi halka hizmet eden, yönetim şekliyle çözüm odaklı yapıyı tesis etmektir." diye konuştu.

Kriz dönemlerinde kurumların küçülmeye gittiklerini ifade eden Yurtnaç, THK'nin idari olarak küçüldüğünü ancak işlevsel olarak büyüdüğünü dile getirdi. Yurtnaç, kendi dönemlerinde Kurumun gelirlerinin yüzde 142 artarken giderlerinin yüzde 22 azaldığı bilgisini verdi.

- "TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAZSA AYNI SORUNLARA KAPI ARALANACAK"

Kurumun mali sorunlar yaşadığı dönemde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlendiğine dikkati çeken Yurtnaç, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetim sonucu hazırlanan ve bize yol haritası olan rapor sayesinde, Kurumun idari, ekonomik ve hukuki alanlarda yapılanmasını sağlayacağız. 1200 sayfalık denetim raporu hazırlanmış. Bu rapor, Kurumun eksikliklerini ve tıkanan yerlerini gösterdiği için yeniden yapılandırılması ve borç batağından kurtulması için bize rehber oldu. Yapılanma kapsamında kurumun sorun yaşamasına neden olan tüzüğü de tadil edeceğiz. Söz konusu tüzük değişikliği yapılmazsa Kurumun borcunu ödeseniz bile yine aynı sorunlara kapı aralanacak. Dolayısıyla biz, idari yapılanmanın içinde tüzük tadilatını bu sene sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Hem denetim hem de yönetimde karar organlarının yeniden dizayn edilmesini sağlayacak tüzük değişikliğiyle denetimi artıracağız."

THK'nin 1925'te kurulduğu günden bugüne kadar kamu kaynağı kullandığını, halkın yardım ve desteğiyle ayakta kaldığını vurgulayan Yurtnaç, "Bu nedenle Kuruma halkımızın yaptığı bağışların ve yapılan harcamaların denetime açık ve şeffaf olması lazım. Kurumun denetiminde mali müşavirin de yer almasını sağlayacağız. Yapılanmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak, yeni projelerle THK'yi gelecek yıl itibarıyla şaha kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.