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Ekonomi

THY, ''2022 Yılı Avrupa'nın En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu'' seçildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı yolcu temas noktaları ve kabin içi deneyim tasarımlarıyla havacılık sitesi 'TheDesignAir' tarafından '2022 Yılı Avrupa'nın En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu' seçildi.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 12:27 - Güncelleme:
THY, ''2022 Yılı Avrupa'nın En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu'' seçildi
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THY'den yapılan açıklamaya göre, sektör uzmanları ve sık uçan yolcular tarafından denetlenen havacılık sitesi "TheDesignAir", her yıl tasarım, ürün ve markaya yatırım yapan hava yolları arasında en iyilerini ödüllendirmeye devam ediyor.

THY, yolcu temas noktaları olan "lounge", "check-in adaları", bilet hizmetleri ofisleri ile kabin içi deneyim tasarımları olan yeni "business" ve "ekonomi sınıfı" kabin tasarımı ve uçak içi ürünleriyle "Avrupa'nın En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu" ödülüne layık görüldü.

THY, Türk misafirperverliğinin sıcaklık ve samimiyetini modern çizgilere taşıyan "flow (akış)" felsefesini İstanbul Havalimanı'nda tüm yolcu temas noktalarından uçak içi tasarıma kadar her alanda uygulayıp benzersiz tasarımlara imza attı.

Güçlü marka imajını tasarım diliyle destekleyen bayrak taşıyıcı hava yolu, misafirlerine uçuşlarının her aşamasında en üst seviyede konfor sunuyor.

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