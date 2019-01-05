Milas-Bodrum Havalimanı THY Satış Müdürü olarak görev yaptıktan sonra THY Moskova Satış Müdürü olarak atanan Turan Yardımcı, Rusya’da Moskova hükümetinin desteğiyle düzenlenen törene katılarak Türk Hava Yollarına verilen 2 muhteşem ödülü aldı.

Business Traveller Russia and CIS Awards ödül töreninde, Türk Hava Yolları “Best European Airline-Avrupa’nın En İyi Havayolu” seçildi.

Business Traveller Russia and CIS Awards her sene iş turizmi alanındaki başarılar ve inovasyonlara veriliyor ve kazananları dergi okuyucuları ve iş amacıyla seyahat edenler seçiyor. 2016’da verilmeye başlanan ödül, 39 çeşitli kategoride iş turizmi alanında liderleri belirliyor.

THY aynı zamanda Rusya’da düzenlenen Buying Business Travel Awards Russia & CIS Awards kapsamında “Best Corporate Loyalty Program-En İyi Kurumsal Sadakat Programı” Ödülü’ne de layık görülerek 2018 yılını iki muhteşem ödülle kapatmış oldu.