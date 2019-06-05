THY bayram boyunca 2 milyon yolcu taşıyacak

TÜRK Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı boyunca yaklaşık olarak 14 bin 311 sefer gerçekleştirmeyi planlıyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “THY 2 milyona yakın yolcu taşıyacak. Bayram sonuna doğru bu rakam 2 milyonu da geçebilir” dedi. THY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve diğer üst düzey yöneticilerle İstanbul Havalimanı’nda incelemelerde bulunduktan sonra havalimanında görevli muhabirlere açıklama yapan Aycı “THY bayram boyunca 14 bin 311 sefer gerçekleştirecek. 2 Haziran itibarıyla bu havalimanındaki 7. haftamızda bir gurur daha yaşadık. 501 kalkış yaparak buranın kalkış rekorunu gerçekleştirmiş olduk. Dün (önceki gün) yüzde 85 dolulukla seferlerimizi icra ettik” diye konuştu.

ZAMANINDA KALKIŞ % 87

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonunu 45 saat yerine 32 saatte tamamladıklarını hatırlatan Aycı, 13 saat daha erken bitirdikleri operasyonu çok başarılı, kazasız, belasız ve hasarsız bir şekilde gerçekleştirdiklerinin söyledi. Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı’nda çok hızlı bir şekilde operasyonlarına başladıklarını dile getiren Aycı, “O tarihten itibaren kademe kademe uçuş sayımızı arttırarak burada tam kapasiteye ulaşmıştık. 7 hafta içinde geldiğimiz nokta özellikle zamanında kalkış performansımızı yüzde 90’ların üzerine taşımayı başardık. Burada güneyli (rüzgar) operasyon var. Atatürk Havalimanı’nı size hatırlatırım, güneyli operasyon olduğunda yüzde 50-60’larda seyrederdi zamanında kalkış performansımız. İstanbul’da güneyli operasyon olmasına rağmen yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla seferlerimizi icra ediyoruz” dedi.

YOLCULARA VALİZ UYARISI

Yolcuları elektronik cihazları başta olmak üzere kıymetleri eşyalarını bavullarında taşımamaları konusunda uyaran Aycı, “Kıymetli eşyaların taşınma yöntemleri bellidir. Şirketimizle irtibat kurarak daha farklı yöntemlerle normal valizlerine koymadan taşımalarını rica ediyorum. Elektronik ve ziynet eşyalarına çok dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi. Aycı, operasyonel açıdan bu yıl en yoğun günlerini 1, 2 ve 3 Haziran’da yaşadıklarına dikkati çekerek, yolcularının bayram dönüşlerini de büyük bir heyecanla beklediklerini vurguladı. Aycı, THY’nin yeni kreasyon kabin kıyafetlerinin de bu yaz içerisinde tüm filoda görülmeye başlanacağı bilgisini paylaştı.