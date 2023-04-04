İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2023 Salı / 14 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2303
  • EURO
    21,0296
  • ALTIN
    1225.46
  • BIST100
    4870.54
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yönelik başlattığı istihdam ilanını duyurdu.

AA4 Nisan 2023 Salı 13:46 - Güncelleme:
THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu
ABONE OL

THY'nin "kariyer.thy.com" uzantılı internet portalında yayınlanan ilanda, şirketin Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketin ardından her bir vatandaşın acısını derinden hissettiği belirtildi.

Depremlerden etkilenen vatandaşlara tam zamanlı çalışma fırsatı sunan "afetzede ilanına" başvurulduğu takdirde THY ailesinin bir parçası olunabileceği aktarılarak, ilanın şartları şu şekilde sıralandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan, 1 Ocak 1985 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenecek), lisans eğitimlerine devam eden adayların Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgeleyebilecek olanlar. İyi derecede İngilizce bilenler, daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olanlar, daha önce THY AO veya THY AO'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olanlar."

İlana, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurular, 24 Nisan Pazartesi günü saat 23.55'e kadar alınacak.

İlan ve başvurulabilecek pozisyonlarla ilgili detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/" adresinden ulaşılabilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.