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Ekonomi

THY, ihracatını yüzde 66,3 oranında arttırdı

Türk Hava Yolları (THY), 2021 yılında önceki yıla göre ihracatını yüzde 66,3 oranında artırarak 8,7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi. THY, bu başarıyla 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021' araştırmasında ilk sırada yer aldı.

AA14 Haziran 2022 Salı 11:34 - Güncelleme:
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye ihracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde THY, "Hizmet İhracatı Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Küresel havacılık sektöründe salgın etkilerinin sürdüğü 2021 yılında yeniden yükselişe geçen bayrak taşıyıcı havayolu, 2020 yılına göre ihracatını yüzde 66,3 oranında artırarak 8,7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları, bu başarıyla "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasında ilk sırada yer aldı.

TİM tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 2021'deki toplam ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydedilerek 225 milyar 220 milyon dolar oldu.

İlk binde yer alan şirketlerin yüzde 65'i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İhracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve yapılan analizlerin sonuçlarına dayanan araştırma, ihracatın gelişiminin ne denli ivme kaydettiğini de gözler önüne serdi.

"HER GEÇEN YIL EKONOMİMİZE YAPTIĞIMIZ KATKIYI ARTIRIYORUZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Ödül töreninde konuşan Bolat, Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırırken, kanatlarında büyük bir gurur, beraberinde ise sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Bu sorumlulukla Türkiye'nin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalıştıklarını vurgulayan Bolat, "Her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı artırıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak kriz yönetme başarımız sayesinde 2021 yılını sektörümüzün gıpta ile baktığı bir performans ile tamamlamıştık. Bugün bu başarının ödülünü alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma' hedefine doğru kanat açmaya, yükselmeye ve bu vizyona katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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