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Ekonomi

THY ile imzalar atıldı! Vilcu: Tarihi bir gün

THY ile BM Dünya Turizm Örgütü arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayı tarihi bir gün olarak nitelendiren BM Dünya Turizm Örgütü Bağlı Üyeler Direktörü Vilcu, 'Türk Hava Yolları, turizmin ve kültürel alışverişin desteklenmesinde küresel bir öncüdür' dedi.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
THY ile imzalar atıldı! Vilcu: Tarihi bir gün
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Türk Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü ile sürdürülebilir turizm için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, imzalanan mutabakat zaptı ile taraflar, sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve havacılığın gelişimini teşvik etmeyi planlıyor.

Gelişmekte olan destinasyonlarda hava bağlantısındaki ilerlemeleri desteklemek için kamu ve özel sektör işbirliğinin genişletilmesine odaklanmayı hedefleyen mutabakat zaptı ile her iki taraf da kendi alanlarındaki uzmanlıklarından yararlanarak, bilgi alışverişinde bulunarak sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi konular üzerinde çalışmalar yapacak.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Bağlı Üyeler Direktörü Ion Vilcu da "Mutabakatın imzalanmasıyla, sürdürülebilir ve sorumlu turizme olan bağlılığımızı ilerletmek için bir ortaklığa imza atıyoruz. Türk Hava Yolları, turizmin ve kültürel alışverişin desteklenmesinde küresel bir öncüdür. Bu şüphesiz sivil katılımı ve kültürel çeşitliliği teşvik etmemize ve yerel mirası öne çıkarmamıza olanak tanıyacak tarihi bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Madrid'te gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de katıldı.

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