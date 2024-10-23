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Ekonomi

THY ile IndiGo 7 Airbus A320neo uçağı üzerinde anlaştı

Küresel uçak bakım ve onarım sektörünün liderlerinden Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo ile 7 Airbus A320neo uçağının bakım hizmetlerini kapsayan bir anlaşma imzaladı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
THY ile IndiGo 7 Airbus A320neo uçağı üzerinde anlaştı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma ile THY Teknik AŞ, IndiGo'nun Airbus A320neo uçaklarının operasyonlarını hem İstanbul Atatürk Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde gerçekleştirecek.

Anlaşma kapsamındaki ilk uçak Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerine ekim ayında ulaşacak.

- "THY TEKNİK AŞ'NİN UZMANLIĞINA VE KABİLİYETLERİNE DUYDUĞUMUZ GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ"

IndiGo'nun Bakım Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Wolfgang Prock-Schauer ise THY Teknik AŞ ile olan iş birlikleri aracılığıyla en yüksek güvenilirlik ve verimlilik standartlarını sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prock-Schauer, şunları kaydetti:

"Airbus A320neo uçaklarımızın geri teslim bakımlarını kapsayan bu anlaşma, Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin uzmanlığına ve kabiliyetlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Bu iş birliği, uçaklarımızın uluslararası standartlarda bakım görmesini sağlayarak sorunsuz bir geri teslim sürecini destekleyecektir."

Yerel ve uluslararası müşterilerine hızlı, kapsamlı ve yüksek kalite hizmetler sunan THY Teknik AŞ, hava yolları, operatörler ve tedarikçiler için yıllar boyunca güvenilir bir ortak oldu.

THY Teknik AŞ, müşterilerine beş farklı lokasyonda bakım-onarım, mühendislik, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri veriyor.

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