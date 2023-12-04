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Ekonomi

THY ile Riyadh Air anlaştı!

Türk Hava Yolları (THY) ile Riyadh Air arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında şirketler yolcularına her iki hava yolunun uçuş ağından yararlanma imkanı sunacak.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 11:31 - Güncelleme:
THY ile Riyadh Air anlaştı!
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ve Riyadh Air arasında Türkiye ve Suudi Arabistan iç hatları ile İstanbul ve Riyad ötesi noktalara seyahat eden yolculara avantajlar sunma, aynı zamanda derin işbirliklerini temellendirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı, ICAN 2023 (ICAO Air Services Negotiation Event) etkinlikleri kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalandı.

Anlaşma, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek ve Riyadh Air'in faaliyetlerine başlamasının akabinde uygulanacak.

İki hava yolu şirketi, ticari işbirliklerinin yanı sıra kargo, eğitim, teknik ve dijital gibi alanlarda da muhtemel işbirlikleri üzerine çalışmalara başlayacak.

- "THY DÜNYA STANDARTLARINDA BİR HAVACILIK MARKASIDIR"

Riyadh Air CEO'su Tony Douglas ise bu anlaşmanın hizmet verilen destinasyonlar açısından dünyanın en büyük küresel hava yolu şirketiyle ortaklık kuran Riyadh Air'in gelişiminde çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Anlaşmanın yolcularına önemli imkanlar sunacağına dikkati çeken Douglas, şunları kaydetti:

"Yolcu odaklı, pazar lideri, küresel bir hava yolu markası olan Türk Hava Yolları ile kurulacak olan yakın ilişkimiz İstanbul Havalimanı gibi global bir network merkezi aracılığıyla, özellikle Türkiye, Avrupa ve Amerika'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 130 noktaya kesintisiz bağlantı sağlayacaktır. Yapılan anlaşmalar, son derece önemli olup çokça faydası bulunmaktadır. THY, dünya standartlarında bir havacılık markasıdır ve Riyadh Air'in hikayesinde rol almasından gurur duyuyoruz."

Mutabakat zaptı ile yolcu memnuniyetinin artırılmasının yanı sıra havacılıkla ilgili hizmetlerde, kargo ve dijital gelişim gibi birçok alanda da fayda sağlanması bekleniyor.

  • Riyadh Air
  • anlaşma

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