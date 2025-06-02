THY ile Tayland arasında yeni anlaşma! Thai Airways ile imzalar atıldı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Thai Airways'in 1 Aralık 2023'te Bangkok'tan İstanbul'a günlük seferler başlatması ve THY'nin geniş uçuş ağının bir araya gelmesi ile işbirliğinin temelleri atıldı.

İki şirket dün Delhi'de düzenlenen IATA AGM organizasyonunda ortak iş anlaşması imzalayarak, Türkiye ve Tayland bayrak taşıyıcıları arasındaki stratejik işbirliğini geliştirmek için önemli bir adım attı.

Anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki yolcu trafiği potansiyelinin artırılması hedeflenirken dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi THY ile Thai Airways'in bölgesel gücü birleştiğinde, her iki hava yolunun yolcuları tüm dünyada konforlu bir seyahat deneyimi yaşayabilecek.