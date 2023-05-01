İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,452
  • EURO
    21,3502
  • ALTIN
    1238.99
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

THY, Krakow'a uçuş başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Polonya'nın tarihi şehirlerinden Krakow'a uçuş başlattı.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
THY, Krakow'a uçuş başlattı
ABONE OL

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Krakow seferleri dar gövde uçaklarla pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı yapılacak.

THY yolcuları, İstanbul'dan Krakow'a gidiş-dönüş tüm vergiler dahil 255 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

UNESCO tarafından "edebiyat şehri" kabul edilen Krakow, Polonya'nın bilim, kültür ve sanat merkezi özelliğiyle ön plana çıkıyor. Eskiden başkent olması ve birçok tarihi olaya tanıklık etmesinden dolayı Polonya'nın kalbi olarak bilinen şehir, her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.

HAFTALIK 3 KARŞILIKLI SEFER DÜZENLENECEK

THY'den yapılan açıklamada, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak Polonya'da Varşova'dan sonra 2. nokta olarak Krakow'a uçuşların başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu hat ile 129 ülkede 343'üncü noktasını açan THY, Polonya'nın tarihi eski başkenti Krakow'a haftalık 3 seferi karşılıklı olarak icra edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.