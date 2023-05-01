THY, Krakow'a uçuş başlattı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Krakow seferleri dar gövde uçaklarla pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı yapılacak.



THY yolcuları, İstanbul'dan Krakow'a gidiş-dönüş tüm vergiler dahil 255 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

UNESCO tarafından "edebiyat şehri" kabul edilen Krakow, Polonya'nın bilim, kültür ve sanat merkezi özelliğiyle ön plana çıkıyor. Eskiden başkent olması ve birçok tarihi olaya tanıklık etmesinden dolayı Polonya'nın kalbi olarak bilinen şehir, her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.

HAFTALIK 3 KARŞILIKLI SEFER DÜZENLENECEK

THY'den yapılan açıklamada, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak Polonya'da Varşova'dan sonra 2. nokta olarak Krakow'a uçuşların başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu hat ile 129 ülkede 343'üncü noktasını açan THY, Polonya'nın tarihi eski başkenti Krakow'a haftalık 3 seferi karşılıklı olarak icra edecek.