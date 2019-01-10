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THY, Londra ve Ankara arasında Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki gün uçuş gerçekleştirecek

Türk Hava Yolları (THY) İngiltere’nin başkenti Londra’daki Gatwick Havaalanı’ndan Ankara’ya direk uçuş başlattı.

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THY Londra’daki Gatwick Havaalanı ve Ankara Esenboğa Havaalanı arasında Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki gün uçuş yapılacak.

İlk uçuş için Gatwick Havaalanı’nda yolcu bekleme salonunda düzenlenen kutlama etkinliğine Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, THY Londra Genel Müdürü Celal Baykal ve Gatwick Havaalanı Ticari Operasyonlar Müdürü Guy Stephenson, İngiltere’deki THY çalışanları katıldı.

THY Londra Müdürü Celal Baykal, “Bugün Türk Hava Yoları’nın (THY) tarihinde son derece önemli bir gün. Londra’da Türkiye’nin başkenti Ankara’ya doğrudan uçuşlarımızı başlatıyoruz. Bu yolcularımızdan gelen talep doğrultusunda bu doğrudan uçuşu başlatıyoruz. Bu yolcularımızın taleplerini karşılamak konusundaki kararlığımızın bir göstergesi. İngiltere’nin dört bir yanından insanları bu yeni hattımızla uçmaları ve dünyayı THY ile keşfetmeleri için bekliyoruz.” ifadelerini kulandı.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ise iki ülkenin başkentleri arasında THY’nın doğrudan seferleri başlatmış olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek THY yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik etti.

THY yollarının Londra’dan Ankara’ya gerçekleştirdiği ilk uçuşunun yolcuları arasında yapılan çekilişle üç yolcuya iki kişilik İngiltere - Türkiye uçuşu hediye edildi.

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