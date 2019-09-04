THY Londra’da pilot arayacak

Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakları da filosuna katmaya başlayan THY, kokpitte pilot ihtiyacını karşılamak adına yayınladığı pilot ilanlarına başvurular da sürüyor.THY filoya yeni takılan uçaklar da dahil uçaklarına kaptan pilot dışında ikinci pilot arıyor.

TANITIM TURU İMKANI

Pilot ve pilot adayı sayısı 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 5 bin 484’e çıkan THY zaman zaman da dünya genelinde düzenlediği roadshow’lar (tanıtım turu) ile de pilot arıyor.

THY son olarak 5-6 Eylül tarihleri arasında Londra’da pilotlara yönelik bir tanıtım turu etkinliği düzenleyecek. Londra Gatwick Havalimanı’ndaki bir otelde düzenlenecek etkinlik ile ilgili Türk Hava Yolları yayınladığı ilanda da pilotlara şu çağrıyı yaptı; “Şu andaki büyümemizin ve başarımızın bir parçası olmak isteyen deneyimli kaptanları ve first officer’ları(ikinci pilotlar) bize katılmaya çağırıyoruz” İlanda ayrıca şu ifadelere de yer verildi: Önümüzdeki yıllarda Türk Hava Yolları’na ulaştırılması planlanan uçaklarla filonun büyüklüğü 500’e ulaşacak. Star Alliance üyesi ve sayısız ödüle layık görülen Türk Hava Yolları, gücünü giderek genişleyen filosundan, uçuş ağından ve İstanbul’un uluslararası bir aktarma merkezi ve dünyadaki kültürel çeşitlilikteki önemli konumundan alıyor.”