THY personel alımı 2019 başvurusu nasıl yapılır? THY personel alımı başvuru şartları nelerdir?

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY’ye girmek isteyen binlerce vatandaşı heyecanlandıracak açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, THY personel alımı başvurusu nasıl yapılı? THY 2019 başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevabını araştırmaya başladı. 8 bin kişinin istihdam edileceği bu önemli gelişme için ayrıntılar haberimizde yer almakta

TYH 2019 8 BİN PERSONEL ALIMI

Bu yıl sadece THY bünyesine 3 bin 200 kişi alacaklarını söyleyen İlker Aycı, iştirak şirketleriyle birlikte toplam istihdam edilenlerin sayısının 8 bini bulacağını, böylece toplam çalışan sayısının da 70 bine yaklaşacağını söyledi.

THY 2019 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

THY ( Türk Hava Yolları ) personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularını sadece THY internet sitesi üzeirnden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Türk Hava yollarının personel alım ilanları hakkında detaylı bilgiye THY'nin resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca THY 2019 yılında 8 bin personel alımı yapacağını belirtti. Söz konusu 8 bin personel alım ilanı yayımlandığında haberimizdeki yerini alacaktır.

THY’YE GİRMEK İÇİN ADAYLARDA ARANAN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türk Hava Yolları personel alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar bazı nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bu sebeple adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Aktif Sorumluluk ve inisiyatif alabilen, Alım pozisyonuna göre değişiklik gösteren yaş şartı var ancak genel olarak, 01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olan adaylar başvuru yapabilecek, İyi Derecede İngilizce bilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Adli Sicil kaydı bulunmamak, Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak, Analitik düşünebilme ve analiz edebilmek, Vardiyalı çalışmaya yatkın olmak gibi nitelikler aranacak.

Başvuru Şartları alım yapılacak pozisyona göre farklılık göstermektedir.

THY PART-TİME ÖĞRENCİ ALIMI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NELERDİR?

Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan, ekip çalışmasına yatkın, proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmaya ve öğrenmeye açık, yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, MS Office araçlarını iyi düzeyde bilen part-time çalışma arkadaşları arıyoruz.

YENİ ÜNİFORMA HAZİRANDA

Kabin üniformalarının ünlü İtalyan modacı Ettore Bilotta imzasıyla geçtiğimiz aylarda yenilendiğine dikkat çeken Aycı, haziran itibarıyla tüm filoda kullanılmaya başlanacağını söyledi. Aycı, üniformaların ‘flow-akış’ detayı ile kesintisiz ve tam hizmet anlayışını sembolize ettiğini de aktardı.