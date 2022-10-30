THY Teknik ile Honeywell'den anlaşma!

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Honeywell'in "lisanslı tamir İstasyonu" olan THY Teknik AŞ, yetki lisansının içeriğini genişletmeye devam ediyor.

"Boeing 737" tipi uçaklarda kullanılan "Honeywell 131-9B APU"larına yetkili bakım merkezi olarak 2008'den bu yana hizmet veren şirket, "131-9" tipleri üzerindeki tecrübesini Airbus uçaklarda kullanılan aynı tip APU'lara aktaracak.

THY Teknik AŞ, anlaşma kapsamında, "131-9A" ve "131-9B" APU modellerinin bakım, onarım ve revizyon işlemlerini yetkili merkez olarak yürütecek. Bu anlaşmadan önce APU'larını bölge dışındaki tesislere göndermek zorunda kalan bölgedeki "Airbus A320" ve "Boeing 737" tipi uçak işletmecileri bundan böyle ilgili tiplerde ihtiyaç duydukları bakım, onarım ve revizyon işlemlerini THY Teknik AŞ tesislerinde yaptırabilecek.

- "ANLAŞMA İLE ORTAKLIĞIMIZIN DAHA DA GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUZ"



Honeywell'in Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran ise imzalanan yeni anlaşmadan duyduğu memnuniyeti kaydetti.

THY Teknik AŞ, ile uzun süredir devam eden ortaklıklarının olduğunu aktaran Doyuran, "131-9 APU'larımız için bakım, onarım ve revizyon hizmetini Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. iş birliği ile bölgedeki müşterilerimize daha hızlı ve daha erişilebilir olarak sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni anlaşma ile ortaklığımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk APU modelini 1950 yılında üreten Honeywell, geçen 72 yıl içerisinde 100 binden fazla APU üretti. Bu kapsamda, 36 binden fazla APU, bugün hem sabit hem de döner kanatlı olmak üzere 150'den fazla bölgesel, özel ve ticari hava aracında hizmet veriyor.