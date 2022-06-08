THY, Türkiye'nin üst üste beşinci kez en değerli markası oldu

Brand Finance, 2022 yılına ilişkin Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100 çalışmasını tamamladı. Listede ilk sırayı THY aldı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi Türk Hava Yolları'nın Türkiye'nin en değerli markası olduğu ve marka değerinin de 1,6 milyar dolar olarak belirlendiği aktarıldı. Küresel havacılık endüstrisini sarsan kovid-19 salgınının etkilerine rağmen hem gökyüzünde hem de markalar arasında güçlü bir duruş gösteren THY'nin geçen yıllardaki yerini koruyarak üst üste beşinci kez bu unvana layık görülmesi önemli bir başarı olarak göze çarptığı kaydedildi.

BOLAT: BU BAŞARIDA PAY SAHİBİ OLAN TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Açıklamada kazanılan dereceye ilişkin THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın görüşlerine yer verildi. Bolat, "2018 yılından bu yana 'Türkiye'nin En Değerli Markası' olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından beri 'pazarlama ile finansman arasında köprü' kurma amacını taşıyor. 20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.