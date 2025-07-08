THY ve AJet'ten “Ada Kıbrıs”a büyük destek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tarafından imza altına alınan anlaşma KKTC'nin turizmde uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşmasına büyük katkı sağlayacak.

"ADA KIBRIS" LOGOLU UÇAKLA KKTC'YE İLK UÇUŞ

"Ada Kıbrıs" projesine destek anlaşması için 7 Temmuz 2025 tarihinde THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Şekip Avdagiç, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Hizmet İhracatçıları Birliği'nden iş insanları, influencerlar ile THY ve AJet üst yönetiminin bulunduğu geniş bir heyet "Ada Kıbrıs" logosu bulanan uçakla İstanbul'dan KKTC'ye gitti.

THY ve AJet'in desteğiyle KKTC'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak anlaşma için Meclis Binası'nda tören yapıldı. "Ada Kıbrıs" projesiyle iş birliği anlaşması; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Ahmet Bolat tarafından imzalandı.

AHMET BOLAT: "ADA KIBRIS'IN ANA AKTÖRÜ OLMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Törende konuşan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, iş birliği anlaşmasının önemine dikkati çekti. Ahmet Bolat, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine yön verecek çok kıymetli bir proje olan Ada Kıbrıs'a, Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı olarak desteğimizi imza altına almak ve 'Ada Kıbrıs' markasının ana aktörü olmak için bir araya geldik. Bu anlaşmayı sadece bir tanıtım hamlesi değil, iki kardeş ülke arasındaki köklü bağların, dostluğun ve ortak geleceğe duyulan inancın somut bir göstergesi olarak görüyoruz" dedi.

KKTC'YE HER GÜN AJET'İN İKİ SEFERİNDE TAVAN FİYAT 6 BİN TL

THY ve AJet olarak bu projeye verdikleri destekten gurur duyduklarını ifade eden Ahmet Bolat, "Hedefimiz, Kuzey Kıbrıs'ın özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve gastronomik zenginliklerini küresel ölçekte görünür kılmak, Ada'yı turizmde hak ettiği konuma taşımak. 'Ada Kıbrıs' projesi çerçevesinde, AJet markamız ile İstanbul ve KKTC arasında her gün düzenlenecek iki seferde erişilebilir fiyat politikasıyla hareket edeceğiz. Bu iki seferde tek yön 6 bin TL tavan fiyat tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, KKTC'yi yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

"ADA KIBRIS" LONDRA'DA TANITILACAK

Ahmet Bolat, proje kapsamında İngiltere'den KKTC'ye turist çekmek için 26 Temmuz 2025 tarihinde Londra'da "Ada Kıbrıs" projesinin lansmanını yapacaklarını duyurdu. Bolat, Londra Stansted Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalı Ada'ya özel bir tarife planlayacaklarını belirtti.

ADA KIBRIS'A MEDYA, İŞ VE SANAT DÜNYASINDAN DESTEK

Tanıtım için projeye medya, iş ve sanat dünyasından temsilcileri de entegre ettiklerini söyleyen Ahmet Bolat, KKTC'ye yapacakları ziyaretler sayesinde Ada'nın sahip olduğu değerlerin hem içerik üretimiyle hem de yatırım potansiyeliyle öne çıkarılmasına destek vereceklerini dile getirdi.

60 KKTC'Lİ GENÇ AJET'TE İSTİHDAM EDİLECEK

Hem bölge ekonomisine destek hem de gençlere uluslararası havacılıkta kariyer fırsatı sunulacak proje ile KKTC vatandaşı 60 genç, kabin memuru olarak AJet bünyesine katılacak. KKTC'li gençler gökyüzünde Ada'nın yüzü ve sesi olacak. "Ada Kıbrıs" logosu ile boyanan AJet filosundaki iki uçak, Ada'nın turizm markasını gökyüzüne taşıyarak birer tanıtım platformuna dönüşecek.