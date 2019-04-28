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THY yolcusuna otel konforunda hizmet

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki özel yolcu salonunda yok yok. Yolcular için birçok alternatif bulunan salonda tencere yemekleri büyük ilgi görüyor.

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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’ndaki CIP Lounge’da yerli ve yabancı yolcuları konforlu bir ortamda ağırlarken ikram çeşitliliğiyle de Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunuyor. Toplam 9 bin 580 metrekarelik iki ayrı bölümden oluşan ‘CIP Lounge’da yolcularına Türk misafirperverliğiyle ve beş yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. 

24 ADET SUİT VE DUŞ ODASI VAR

Birçok alternatifin bulunduğu, bin 440 kişi kapasiteli salonda 24 suit ve duş odası, 56 tuvalet ile 6 toplantı salonu yer alıyor. Sinema, kütüphane, müze, interaktif oyunlu ve uçak maketli çocuk alanı, mini golf sahası ve geleneksel çay bahçesinin bulunduğu özel salon, çeşitlenen yemek ve ikram konseptiyle de dikkati çekiyor. THY CIP Şefi Burcu Şahin Yılmaz, “Salonlardan birini, business sınıfında seyahat eden yolcularımız kullanırken, diğer salondan elit, elit pluss ve gold kartlı yolcularımızla Star Alliance üyesi hava yolu şirketiyle uçan misafirlerimiz yararlanabiliyor” diye konuştu. 

GÜNDE 4 BİN KÖFTE

Yılmaz, Atatürk Havalimanı’nda yolcuların beğenisini kazanan pide, mantı ve simide ek olarak yeni salondaki ikramlarda bazı yenilikler yapıldığını ifade etti. Tencere yemeklerinin çok büyük ilgi gördüğünü dile getiren Yılmaz “Patlıcan musakka, kuru fasulye, pilav, otlu gözleme, kumru ve Ege mutfağına ait yemekler İstanbul Havalimanı’ndaki ikramlara ilave oldu. Günde dört bin köfte, 250 kilogram Türk tatlısı ve 2 bin simit yolcularımıza ikram ediliyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok tercih ettiği mantı günlük olarak 150 kilogram, salonda yeni servis edilmeye başlanan kumru ise günde 750 adet tüketiliyor” diye konuştu.

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