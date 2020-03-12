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Ekonomi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan yolculara koronavirüs önlemi mektubu

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Miles&Smiles üyelerine gönderdiği mektupta seyahat güvenliği, yolcu sağlığına verdikleri önemi ve aldıkları tedbirleri anlattı.

AA12 Mart 2020 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:47
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Aycı, Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı elektronik mektupta THY olarak en büyük önceliklerinin yolcularının ve ekiplerinin güvenliği ile sağlığı olduğunu belirtti.

Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren THY'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirdiğini ve ve gerekli tüm ek önlemleri aldığını vurgulayan Aycı mektubunda, "Filomuzda bulunan tüm uçaklar uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçmektedir. Bu temizlikte kabin ve lavabolardaki tuvaletler, katlanır masalar, dirseklikler, emniyet kemeri tokaları ve uçak içi eğlence ekranları ve kumandaları gibi sıkça dokunulan yüzeyler dezenfektanlarla silinmekte, tüm battaniyeler, bezler, koltuk başlığı kılıfları, çarşaflar ve kulaklıklar her uçuşta yenileriyle değiştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Çin, Iran, Irak, Güney Kore ve İtalya'ya olan tüm tarifeli uçuşların durdurulduğunu kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Aycı, şunları kaydetti:

"Uluslararası uçuşlardan gelen tüm uçaklarımızın kabinleri, uçuş öncesi ve sonrası yolcularımızı taşıyan otobüslerimizin içleri, yolcu salonlarımız ve biletleme alanlarımız detaylı bir temizleme sürecinden geçmektedir. Bu süreç, aralarında Kovid-19 olarak bilinen yeni koronavirüsün de bulunduğu virüslere karşı etkili olduğu kanıtlanmış dezenfektan buharlama işlemini de içermektedir. Uçuş sırasında, kabinin içindeki hava, hastane standartlarındaki Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri (HEPA) sistemleriyle sürekli olarak temizlenmektedir. Kabindeki hava saatte 15 ila 30 kez tamamen tazelenirken havadaki toz parçacıkları ile bilinen tüm bakteri ve virüsler filtrelenir. Bu işlemle kabinde mümkün olan en iyi hava kalitesi elde edilir. Tüm uçaklarımızda bulunan yüksek kaliteli temizlik malzemelerine ek olarak, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Malezya, Singapur ve Tayland uçuşlarımızda lavabolarda tıbbi dezenfektanlar yolcularımızın hizmetindedir. Tüm Türk Hava Yolları ekipleri hastalık durumlarının idaresi hususunda bilgili ve eğitimli olup, herhangi bir tıbbi acil durumda sizlere yardımcı olmaya hazırdır."

Mektubunda Kovid-19 salgınının, alt edilebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren karmaşık bir durum arz ettiğini anlatan Aycı, THY'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olduğunu, aldığı önlemleri, yolcularının havada ve yerdeki güvenliği ile sağlığını güvence altına almak için geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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