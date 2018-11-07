THY’den 1 milyar dolarlık rekor

Türk Hava Yolları, artan talep ve birim gelirlerle birlikte, 2018 yılının dokuz aylık döneminde hızla artış gösteren petrol fiyatlarına rağmen 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirdi. Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başaran Türk Hava Yolları, 2018 yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde etti. Bu başarılı performansı ile 9 aylık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 9.9 milyar dolara ulaştı. THY, yılın 9 aylık döneminde net kârını 3 kat artırmayı başararak, bu dönemi 755 milyon dolar net kâr gerçekleştirerek tamamladı.

DOLULUK ORANI %82

Yılın dokuz aylık döneminde toplam yolcu doluluk oranı 3,2 puanlık artış ile yüzde 82’ye ulaştı. Bu dönemde yaklaşık 58 milyon yolcu taşıyan THY’nin yolcu sayısı yüzde 12, kapasitesi yüzde 6, talep ise yüzde 10,3 arttı. 2018 yılının dokuz aylık dönemini büyük bir başarı ile tamamlayan Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1 milyon tonun üzerinde kargo taşımış olup, kargo gelirleri ise yüzde 29’luk artış ile 1.2 milyar USD’ye ulaştı. Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.

ÜLKEMİZİN GURURUYUZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Bu yıl içerisinde rekor 3. çeyrek sonuçlarımızı milletimize ilân etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle de son birkaç yıldır karşılaştığımız çeşitli bölgesel ve sektörel koşullara rağmen sergilediğimiz mücadeleci tutum, istikrarlı yükselişimizin kaynağı oldu. Bugün, hayata geçirdiğimiz sayısız yatırım, elde ettiğimiz büyüme rakamları ve başarılarla küresel havacılık sektöründe edindiğimiz prestijli konumu ve gücümüzü pekiştirirken, yeni evimiz ‘İstanbul Havalimanı’na geçişle de birlikte yolumuza yeni yatırım ve başarılarla devam edecek, ülkemizin gururu olmayı sürdüreceğiz” dedi.