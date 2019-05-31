30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8852
  • 6,5789
  • 245.01
  • 89.335
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

THY'den ABD yolcularına uyarı

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY'nin resmi internet sitesinden "Amerika Birleşik Devletlerine seyahat edecek yolcularımızın dikkatine" başlıklı duyuruda, alınan söz konusu karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika’ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin (100ml’yi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediği kaydedildi.

Duyuruda, ABD varışlı yolcuların İstanbul Havalimanı Duty Free’lerden yapacakları 100 mililitre üzeri sıvı satışlarının Duty Free yetkililerince kilitli poşetlerin (STEB) içerisinde kapı bölgesine getirilmediği takdirde uçuşa kabul edilmeyeceği kaydedilerek, "Amerika’ya Seyahat edecek yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için duty free alışverişlerinde uyarıları dikkate almalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milyonları ilgilendiriyor! Yola çıkacaklar dikkat

Milyonları ilgilendiriyor! Yola çıkacaklar dikkat

Terör örgütü PKK'ya dabe! Kritik isim yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dabe! Kritik isim yakalandı

Vicdansızlığın böylesi! Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu

Vicdansızlığın böylesi! Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu

'Hep beraber büyük bir mücadele ortaya koymalıyız"

'Hep beraber büyük bir mücadele ortaya koymalıyız'

MSB: Pilotlarımız F-4'ten atlayarak kurtuldu

MSB: Pilotlarımız F-4'ten atlayarak kurtuldu

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

UBER'cileri dinledi: Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz

UBER'cileri dinledi: Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz

Kendine 'Hakim'

Kendine 'Hakim'
 

POPÜLER HABERLER

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Hurda klasik otomobilleri onarıp, satıyor

Hurda klasik otomobilleri onarıp, satıyor

WhatsApp'a iki özellik birden

WhatsApp'a iki özellik birden

İlk kez Türkiye'de! Dünyada sadece 30 tane kaldı

İlk kez Türkiye'de! Dünyada sadece 30 tane kaldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA