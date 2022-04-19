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Ekonomi

THY'den Brezilya deviyle kritik anlaşma! İmzalar atıldı

THY Brezilya pazarının önemli taşıyıcılarından GOL Linhas Aéreas ile kod paylaşımı anlaşması ve sık uçan yolcu programı (FFP) anlaşması imzaladı.

Reuters19 Nisan 2022 Salı 11:37 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 11:37
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THY'den yapılan açıklamaya göre, kod paylaşımı anlaşması ile iki havayolu ortak uçuşlara başlarken; yolcular İstanbul ve Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika'dan satın alacakları biletlerle Brezilya içindeki noktalara seyahat edebilecekler.

Hâlihazırda São Paulo-Guarulhos Uluslararası Havalimanı'na haftada 7 frekans sefer düzenleyen Türk Hava Yolları bu anlaşma ile Afrika, Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan gelen yolcularının, GOL Hava Yolları'nın Brezilya'da uçtuğu tüm şehirlere ve ayrıca bölgedeki Asuncion, Santiago, Montevideo ve Lima noktalarına ulaşmalarını sağlayacak.

Açıklamaya göre, iki şirket ayrıca FFP (sık uçan yolcu programı) alanında da iş birliğine yönelik de mutabık kaldı.

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