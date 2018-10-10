THY’den ‘Direkt Turizm Hamlesi’
THY, ‘Direkt Turizm Hamlesi’ ile yeni bir atağa kalkıyor. Bu kapsamda business class uçuşlarının artırılması planlanıyor. Ayrıca uçuş ağına yeni destinasyonlar eklenirken, tanıtım tarafından da yeni projelere imza atılacak.
Türkiye’nin global markası Türk Hava Yolları (THY) ‘Direkt Turizm Hamlesi’ protokolü imzaladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı toplantıda, bu protokolle neler yapılacağı anlatıldı. Törende konuşan Ersoy, “THY çok ciddi bir çalışmayla 2019 Nisan sezonu itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına business class uçuşlarını başlatıyor. Çok ihtiyacımız olan bir nokta nitelikli turizm açısından. Beş yıl içinde 67 olan frekans sayısı 143’e çıkacak yani bu şekilde tutmayacağız, arttırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.
YENİ HATLAR YOLDA
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise ‘Direkt Turizm Hamlesi’ protokolü kapsamında 2019 yaz tarifesiyle beraber 13 hattı devreye alacaklarını, bu hatlarla beraber 67 frekans artışı yapacaklarını söyledi. Aycı, THY’nin Ağustos’ta yüzde 85.6 ile şirket tarihinin en büyük doluluk oranını yakaladığını, ilk sekiz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük yolcu artışı sağladıklarını bildirdi.
‘75 MİLYON YOLCU TAŞIYACAĞIZ’
Bu gelişmelerin Türkiye ve THY açısından ekonomiye sağladığı katkı nedeniyle çok önemli olduğuna değinen Aycı, “Yıl sonu hedefimizi 75 milyon yolcu olarak yukarıya doğru revize ettik. Hatırlarsanız, sene başı 74 milyon diye açıklamıştık ama gidişat öyle ki, 75 milyonu bulacağımızı görüyoruz. Bu hedefimizi revize ettik. Bu açıdan da önemli bir çıkışın içinde, rekorlar yılını beraberce geçiriyoruz” değerlendirmesini yaptı.
İlker Aycı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katılacaklarını belirterek “Şu anda detaylarını tam olarak bitirmedik ama bizim bir taslağımız var” diye konuştu.
Yeni Havalimanı’nın biletleri satışa başlıyor
Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Yeni Havalimanı için bilet satışlarına birkaç gün içinde başlayacak. Dev merkezin resmi açılış sonrası THY, tarifesini düzenleyebileceği bazı iç ve dış seferleri buradan yapacak. Satışa açılacak hatlar arasında İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bakü ve KKTC’ye olan bazı seferler bulunuyor.
‘Turkey’ yerine ‘Turkish’ geliyor
Ersoy, tanıtımla ilgili radikal değişikliklere gitme kararı aldıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Yeni stratejimizde teknolojinin yeni iletişim araçlarını ön planda tuttuğumuz, yapay zekalarla hedef kitleleri belirleyip, nokta atışı yaptığımız yeni bir tanıtım politikasıyla ilgili hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çok yakında bununla da ilgili detaylı tanıtım politikamızı da devreye alacağız. Ayrıca yıl sonuna kadar yeni bir tanıtım sloganıyla yeni bir tanıtım programıyla ve yeni bir ajansla tekrar tanıtım operasyonuna başlıyoruz. Burada da ciddi bir değişikliğe gitmek istiyoruz. Bundan sonra ‘Turkey’ yerine ‘Turkish’ olsun diyoruz. Turkish otels, Turkish destinations... Turkish’in ön planda olduğu yeni bir tanıtım projesiyle Türkiye’yi tekrar turizm alanında atılımlar yaparak devreye almaya çalışıyoruz.”
THY’nin doluluk oranı eylülde % 83.4’e ulaştı
Türk Hava Yolları’nın (THY) doluluk oranı eylülde 2 puan artarak yüzde 83,4’e ulaştı. Şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 1’e yakın artışla 7 milyona yaklaştı. Ocak-Eylül 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine göre ise yılın ilk üç çeyreğinde 2017’nin aynı dönemine göre talepte yüzde 10’luk artış sağlandı ve 58 milyona ulaştı. Yolcu doluluk oranı ocak-eylül döneminde ise yüzde 82 olarak gerçekleşti.
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