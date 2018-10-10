THY’den ‘Direkt Turizm Hamlesi’

Türkiye’nin global markası Türk Hava Yolları (THY) ‘Direkt Turizm Hamlesi’ protokolü imzaladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı toplantıda, bu protokolle neler yapılacağı anlatıldı. Törende konuşan Ersoy, “THY çok ciddi bir çalışmayla 2019 Nisan sezonu itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına business class uçuşlarını başlatıyor. Çok ihtiyacımız olan bir nokta nitelikli turizm açısından. Beş yıl içinde 67 olan frekans sayısı 143’e çıkacak yani bu şekilde tutmayacağız, arttırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

YENİ HATLAR YOLDA

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise ‘Direkt Turizm Hamlesi’ protokolü kapsamında 2019 yaz tarifesiyle beraber 13 hattı devreye alacaklarını, bu hatlarla beraber 67 frekans artışı yapacaklarını söyledi. Aycı, THY’nin Ağustos’ta yüzde 85.6 ile şirket tarihinin en büyük doluluk oranını yakaladığını, ilk sekiz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük yolcu artışı sağladıklarını bildirdi.

‘75 MİLYON YOLCU TAŞIYACAĞIZ’

Bu gelişmelerin Türkiye ve THY açısından ekonomiye sağladığı katkı nedeniyle çok önemli olduğuna değinen Aycı, “Yıl sonu hedefimizi 75 milyon yolcu olarak yukarıya doğru revize ettik. Hatırlarsanız, sene başı 74 milyon diye açıklamıştık ama gidişat öyle ki, 75 milyonu bulacağımızı görüyoruz. Bu hedefimizi revize ettik. Bu açıdan da önemli bir çıkışın içinde, rekorlar yılını beraberce geçiriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

İlker Aycı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katılacaklarını belirterek “Şu anda detaylarını tam olarak bitirmedik ama bizim bir taslağımız var” diye konuştu.