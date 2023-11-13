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Ekonomi

Türk devinden tarihinin en büyük hamlesi! 355 adet için düğmeye basıldı

Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, tarihinin en büyük siparişi için uçak devi Airbus yetkilileri ile görüşüldüğünü duyurdu. THY, uçak devi Airbus'tan 2026-2036 yılları arasında teslim edilmek üzere 240'ı kesin, 115'i opsiyon toplamda 355 uçağın satın alacak.

13 Kasım 2023 Pazartesi 14:01 - Güncelleme:
Türk devinden tarihinin en büyük hamlesi! 355 adet için düğmeye basıldı
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Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, tarihinin en büyük uçak siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir araya geldi. Bu kapsamda THY, Airbus firması ile 2026-2036 yılları arasında teslim edilmek üzere 240'ı kesin, 115'i opsiyon toplamda 355 uçağın satın alınmasına ilişkin görüşüldüğünü duyurdu.

THY'DEN KAP'A AÇIKLAMA

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda bir süredir uçak ve motor üreticileri ile görüşmeler yapmaktadır." ifadesi yer aldı.

Şirketin Airbus firması ile 2026-2036 yılları arasında teslim edilmek üzere 240'ı kesin, 115'i opsiyon toplamda 355 uçağın satın alınmasına ilişkin görüştüğü belirtilen açıklamada, satın almayla ilgili yönetim kurulu onayı alındıktan sonra, gerekli bildirimin kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.

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