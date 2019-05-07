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THY’den transit yolcuya Boğaz turu

İstanbul Havalimanı’nda, 6 saatten fazla bekleme süresine sahip uluslararası transit yolcularına ücretsiz 6 farklı şehir turu düzenleyen Türk Hava Yolları (THY), akşamları ücretsiz Boğaz turu hizmeti de vermeye başladı.

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Turun ilkine katılan yolcular, İstanbul’un her iki yakasındaki tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldı.

AYDA 5 BİN YOLCU 

İstanbul Havalimanı’ndan ‘Touristanbul’ aracı ile alınan yolcular, rehber eşliğinde İstanbul turu sonrası uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor.  THY Tur Pazarlama Müdürü Abdullah Yormaz, 2009’dan beri uluslararası transit yolculara ücretsiz İstanbul gezi turu programı düzenlediklerini belirtti. Günde üç seferle başlayan etkinliğin altıya çıktığını, 2009 yılında yıllık 5 bin yolcunun bu hizmetten faydalandığını ifade eden Yormaz, “2019 yılına geldiğimizde projede aylık 5 bin yolcu sayısına ulaştık. 2018 yılında, 67 bin 400 yolcumuzu İstanbul’un tarihi, turistik güzellikleriyle de tanıştırma fırsatı bulduk. Boğaz turunu, uzun gece uçuşlarında bağlantı süresi olan yolcularımıza İstanbul’da beklemeleri esnasında, kentin tarihini ve doğasının güzelliklerini bir arada yaşatmak maksadıyla oluşturduk. 1 Mayıs itibarıyla başlayıp 31 Ekim 2019’a kadar sürecek olan, 7 ay boyunca yaz döneminde hizmet vereceğimiz bir programımız” dedi.

Yolcular etkileyici buldu

Tura katılan yolculardan Sudanlı Dahir Guled, İsveç’ten gelip Kahire’ye gittiğini, İstanbul Havalimanı’ndaki görevlilerin böyle bir turun olduğunu kendisine aktardığını belirtti. Guled “Bence çok güzel bir program. Herkes, dünyanın merkezindeki Türkiye ve İstanbul’u görmek ister” dedi. Çinli Li Danyan ise Kamerun’dan İstanbul aktarmalı olarak Vietnam’a seyahat ettiğini, seferler arasındaki zamanı değerlendirmek için bu turdan faydalandığını kaydederek, “Programı gerçekten çok beğendim. Boğaz turu gerçekten çok etkileyici oldu” dedi.      

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