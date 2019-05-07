THY’den transit yolcuya Boğaz turu

Turun ilkine katılan yolcular, İstanbul’un her iki yakasındaki tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldı.

AYDA 5 BİN YOLCU

İstanbul Havalimanı’ndan ‘Touristanbul’ aracı ile alınan yolcular, rehber eşliğinde İstanbul turu sonrası uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor. THY Tur Pazarlama Müdürü Abdullah Yormaz, 2009’dan beri uluslararası transit yolculara ücretsiz İstanbul gezi turu programı düzenlediklerini belirtti. Günde üç seferle başlayan etkinliğin altıya çıktığını, 2009 yılında yıllık 5 bin yolcunun bu hizmetten faydalandığını ifade eden Yormaz, “2019 yılına geldiğimizde projede aylık 5 bin yolcu sayısına ulaştık. 2018 yılında, 67 bin 400 yolcumuzu İstanbul’un tarihi, turistik güzellikleriyle de tanıştırma fırsatı bulduk. Boğaz turunu, uzun gece uçuşlarında bağlantı süresi olan yolcularımıza İstanbul’da beklemeleri esnasında, kentin tarihini ve doğasının güzelliklerini bir arada yaşatmak maksadıyla oluşturduk. 1 Mayıs itibarıyla başlayıp 31 Ekim 2019’a kadar sürecek olan, 7 ay boyunca yaz döneminde hizmet vereceğimiz bir programımız” dedi.