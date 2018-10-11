THY’nin ilk uçuşu 31 Ekim saat 11.10’da Ankara’ya

Buna göre, 31 Ekim’de TK 2124 kodlu THY uçağı saat 11.10’da İstanbul Yeni Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na hareket edecek. Uçağın Ankara’ya varış saati 12.35 olarak belirtiliyor. Biletler ise 59 TL’den satılacak. Aynı gün TK 2125 koduyla, saat 13.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkacak uçağın saat 14.55’te İstanbul Yeni Havalimanı’na inmesi planlanıyor. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan KKTC’deki Ercan Uluslararası Havalimanı’na 31 Ekim’de tarifeli sefer yapılması öngörülüyor TK 978 koduyla İstanbul Yeni Havalimanı’ndan saat 17.30’da havalanacak THY uçağının, saat 18.05’te KKTC’ye ulaşması bekleniyor. 1 Kasım’da Ercan Havalimanı’ndan saat 05.35’te kalkacak THY’nin tarifeli uçağı ise saat 08.25’te İstanbul Yeni Havalimanı’na inecek. Aynı gün, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan saat 09.25’te Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na hareket edecek THY uçağının varışı, saat 13.15’te olacak.