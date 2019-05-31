THY’nin melekleri 20 bin kişiye iyilik götürdü

THY Kabin Amiri Sinem Güldal ve mesai arkadaşlarının gittikleri şehirlerde karşılaştıkları insanlara yardım eli uzatmasıyla beraber birkaç kişiyle başlayan iyilik hareketi, havacılık camiasının desteğiyle sekiz yılda, Afrika’dan Asya’ya, Kars’tan Edirne’ye kadar geniş bir ağda, yaklaşık 3 bin kişinin yer aldığı bir organizasyona dönüştü.

3 BİN KİŞİYE ULAŞTIK

Kabin amiri Güldal, milli hava yolu şirketinde 10 yıldır görev yaptığını söyledi.Sefer sırasında yardıma muhtaç ailelerle karşılaşabildiklerini ifade Güldal, yaklaşık 3 bin civarında gönüllü üyelerinin olduğunu, kabin ve kokpit ekibiyle başlayan iyilik hareketinin şirketin diğer bölümlerindeki çalışanlara yansıdığını bildirdi. ‘İyiliğe Uçanlar’ ekibinde birçok farklı iş kolundan havacının yer aldığı kaydeden Sinem Güldal, “Amacımız iyilik götürmek. Bugüne kadar 20 binden fazla insanın kalbine dokunduk. Dahası da gelecek. Çünkü biz her projeden sonra kendimizi sıfırlanmış ve yeniden başlamış gibi hissediyoruz. Yaptığımız iş gereği boş vaktimiz diğer çalışanlardan biraz daha fazla. Görev dağılımımız da çok iyi. THY’nin uçuş personeli olmak bize çok iyi bir ekip olmayı öğretiyor. Sosyal sorumluluğu, hayatımızın içine yedirdik” dedi.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞILABiLiYOR

“Bu bir gönül işi, istemezseniz verimli bir şekilde yapamazsınız” diyen Güldal, şöyle devam etti: “Şu ana kadar Türkiye’de gitmediğimiz il kalmadı. Bütün şehirlerimizde en az bir köyümüzü ziyaret ettik. Ağırlıklı olarak Doğu ve İç Anadolu bölgelerimiz yer alıyor. Afrika’da ise Uganda’daki Entebbe ve Somali’ye yardımlarımız oldu. Türkiye içindeki projelere daha çok ağırlık veriyoruz. Kendileri bana sosyal medyadan ulaşıyor. Yardıma ihtiyacı olan aile ya da çocuklar, ekip arkadaşlarımızla irtibata geçiyorlar.”