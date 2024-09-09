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Ekonomi

THY'nin yolcu sayısı ocak-ağustos döneminde 57,4 milyona ulaştı

Türk Hava Yollarının (THY), ocak-ağustos döneminde yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 57,4 milyona yükseldi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 13:15 - Güncelleme:
THY'nin yolcu sayısı ocak-ağustos döneminde 57,4 milyona ulaştı
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THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, şirketin Ocak-Ağustos 2023'te 56 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,5 artışla 57,4 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Ağustos 2023'te 19,8 milyon iken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 7,2 artışla 21,2 milyona çıktı.

THY'nin yolcu doluluk oranı Ocak-Ağustos 2024'te geçen yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 82,1 oldu. Aynı dönemde yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,8 oldu.

Şirketin Ocak-Ağustos 2023'te 155 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 168,5 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Ocak-Ağustos 2023'te 1 milyon tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 28,4 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

- THY'NİN AĞUSTOS SONUNDA FİLODAKİ UÇAK SAYISI 462 OLDU

THY'nin ağustos sonunda filodaki uçak sayısı 462 oldu. Şirketin geçen yıl ağustosta 8,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,2 azalarak 8,4 milyona indi.

Ağustos 2023'te 2,9 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,2 artarak 3 milyon olarak gerçekleşti.

THY'nin yolcu doluluk oranı geçen ay 2023 Ağustos'a göre 0,5 puan azalarak yüzde 85,7 oldu. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 85 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 91,8 oldu.

Ağustos 2023'te 22,2 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 5,1 artarak 23,4 milyara çıktı.

Şirketin geçen yıl ağustosta 146,5 bin ton olan taşınan kargo posta miktarı 2024 Ağustos'ta yüzde 15,9 artarak 169,8 bin ton olarak kayıtlara geçti.

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