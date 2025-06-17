İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3776
  • EURO
    45,6019
  • ALTIN
    4286.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

THY'ye bir uluslararası ödül daha

Türk Hava Yolları (THY), Airbus A321neo modelindeki 2 uçağının finansmanı için geliştirdiği yenilikçi sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı ile 'Sürdürülebilir Finansman Öncülük' ödülüne layık görüldü.

AA17 Haziran 2025 Salı 11:23 - Güncelleme:
THY'ye bir uluslararası ödül daha
ABONE OL

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket yeni nesil, yakıt tasarruflu Airbus A321neo modelindeki 2 uçağının finansmanında JOLCO finansman modeline, sürdürülebilirlik bağlantılı finansman yapısına yenilikçi finansman işlemini entegre etti.

THY, bu uygulamayla havacılıkta finansman işlemlerini değerlendiren Ishka şirketi tarafından sürdürülebilir finans alanındaki en prestijli ödüllerden biri olan Sürdürülebilir Finansman Öncülük ödülünün sahibi oldu.

Societe Generale tarafından sağlanan finansman, THY'nin karbon emisyon yoğunluğu temel performans göstergesine yönelik ve sektörel uluslararası standartlarla uyumlu performans taahhütleri ile ilişkilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uçak finansmanı alanında sürdürülebilirliğe dayalı bir yapı kurgulayarak uluslararası alanda prestijli bir ödül ile takdir görmenin gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda oluşturulan bu finansman yapısının, büyüme ve filo yenileme stratejilerimize katkı sunacağına ve 2050 yılında karbon nötr hava yolu olma vizyonumuza hizmet edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli kadrosuyla geliştirdiği yenilikçi finansman çözümleri ile havacılık sektöründe en uygun finansman maliyetlerine ulaşan THY, son 10 yılda yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemleriyle 30'dan fazla uluslararası ödül kazandı.

"Global Transport Finance", "Airline Economics", "Airfinance Journal" ve "Bonds, Loans & Sukuk Turkey" gibi prestijli kuruluşlar tarafından birçok kez ödüle layık görülen şirket, "Sürdürülebilir Finansman Öncülük" ödülü ile sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolünü de pekiştirdi.

  • türk hava yolları
  • ödül
  • uluslararası

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.