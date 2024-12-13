Ticaret Bakanı Bolat: Girişimci kadınların sayısı arttıkça Türkiye ekonomisi çok daha hızlı büyüyecek

Roots Kadın İnisiyatifi'nin "Zamansız Kadınlar" ödül törenine katılan Bolat, burada yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik gücüne güç katan, üretimiyle ve çalışkanlığıyla ilham veren kadın girişimcilerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Bolat, Roots Kadın İnisiyatifi gibi bu girişimlerin Türkiye ekonomisinin güçlenmesine daha da katkı vermesine vesile olmasını dilediğini ifade ederek, "Girişimciler, toplumları daha sürdürülebilir, daha yenilikçi ve daha dinamik hale getirme gücüne sahiptirler. Bu değiştirme ve dönüştürme fonksiyonu açısından kadın girişimciliği özel bir öneme sahiptir. Farklı bakış açıları ve toplumun her katmanı ile kurdukları doğrudan ve güçlü ilişkiler sebebiyle girişimci kadınlarımız, toplumsal dönüşümü tetikleyen çok önemli bir güçtür." diye konuştu.

Kadın girişimcilerin, ayakları yere sağlam basan ama aynı zamanda yeniliklere açık ve fırsatları takip eden bir iş yapma mantığına sahip olduklarına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Girişimcilikte daha fazla akılcı hareket eden ve daha mantıklı girişimlerde bulunan kadın girişimciler, kendilerini geliştirmeye her daim açık oldukları için ulaştıkları bir başarı aynı zamanda yeni bir başlangıç niteliği taşımaktadır. Bunların yanında, başkalarının fikirleri yanında daha çok kendi fikirleri doğrultusunda hareket etmeleri, özgün fikir ve eserlerin ortaya çıkmasını da sağlamaktadır. Bütün bunlar çerçevesinde, kadın girişimcilerimizin hem sayısının artması hem de yaptıkları iş hacminin büyümesi ülke olarak iş yapış kültürümüzü ve ekonomimizin de gelişmesini sağlayacaktır. Kadınların iş dünyasında güçlenmesi, bir toplumun refah seviyesini artıran en büyük yatırımlardan biridir. Bu nedenle kadın girişimciliğini desteklemek, inovasyona teşvik etmek ve ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmek için çok önemli bir adımdır. Bizler de Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti hükümetleri olarak 2002 yılı sonundan bu yana kadınlarımızın ve kadın girişimcilerimizin önünü açmak, kariyerlerini ilerletmek, eğitimden sağlığa, iş hayatında bürokrasiye, spordan ticarete, kadınlarımızın her alanda aktif olarak rol oynaması için çok çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz."

- "6 BİN 500'E YAKIN KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİYE EĞİTİMLER VERDİK"

Bolat, milletin potansiyel bir girişimci olarak gördüğü her bir bireyi odaklarına alarak uygun bir zemin ve iklim oluşturma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Biliyoruz ki kadın girişimcilerimizin öncüsü Peygamberimiz Hz. Muhammed efendimizin kıymetli zevcesi Hz. Hatice validemizdir. Kendisinin Mekke ile Şam arasında deve kervanlarıyla yaptığı ticaret örnek bir girişimcilik başarısıdır. Ticaret Bakanlığı olarak, kadın girişimcilerimizin ihracata katılımını teşvik etmek, onları desteklemek ve bu potansiyellerini artırmak için politikalar geliştiriyor, eğitim ve mentörlük programları gibi çeşitli destek programları, mekanizmaları hazırlıyoruz. Bu kapsamda İhracat Akademisi İhracatçı Yetiştirme Programı ile tüm girişimcilerimize yönelik olarak ihracatı destekleme, küresel pazarlara giriş çalışmalarından dijital pazarlamaya kadar farklı konu başlıkları altında tam 6 bin 500'e yakın kadın ve genç girişimcilere eğitimler verdik." ifadelerini kullandı.

Son 22 yılda kadın girişimciliğini teşvik etmek için birçok strateji ve politika geliştirdiklerini söyleyen Bolat, bu çalışmaların ışığında, 2002'de kadınlarda girişimcilik oranı yüzde 13,1 iken, 2023'te bu oranın yüzde 17,4'e yükseldiğini kaydetti.

Bolat, 2002'den bu yana, her an ve daima kadınlarla birlikte yol yürümekte olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini, bu süreçte kadınların hayatına dokunan birçok alanda reformlar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dünyada son 5 yılda Kovid-19 salgınından başlayarak jeopolitik gerilimlerin, savaşların bölgede ve Türkiye'nin etrafında cereyan ettiği zorlu bir süreçten geçildiğini dile getiren Bolat, Türkiye ekonomisinin bu zorlu süreçte dahi ekonomik büyüme, ihracat artışı gibi en önemli makro göstergelerde başarılı bir performans gösterdiğine işaret etti.

- "KADIN İSTİHDAM SAYISI 10 MİLYON 346 BİNE YÜKSELDİ"

Bolat, istihdamda 22 yılda 21 milyondan yaklaşık 33 milyonluk istihdama yükseliş kaydedildiğine dikkati çekerek, "12 milyon istihdam artışı gerçekleşti. 2005'te toplam kadın istihdam sayısı 4 milyon 773 bin kişiydi, kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 21,3'tü. 2023 verilerine göre, kadın istihdam sayısı 10 milyon 346 bine yükselmiş, yaklaşık 5 milyon 700 bin artış gerçekleşmiştir ve kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 21'den yüzde 36'ya yaklaşmıştır. Kadın istihdamındaki artış yüzde 68 düzeyinde gerçekleşmiştir." bilgilerini verdi.

2024 Ekim ayı verilerine göre toplam kadın istihdam sayısı 10 milyon 954 bin, kadınların iş gücüne katılma oranının ise yüzde 37,4 olduğunu söyleyen Bolat, şöyle devam etti:

"Kadınların iş gücüne katılım oranı arttıkça, girişimci kadınların sayısı arttıkça Türkiye ekonomisi çok daha hızlı büyüyecektir. 12. Kalkınma Planı'nda kadınların iş gücüne katılım oranının, 2028'e kadar yüzde 40'a yükselmesi hedeflenmişti, gidişat da onu göstermekte. Kadınların liderliğinin bizi her alanda daha ileriye taşıyacağının bilincinde olarak kadınlara önemli görevlerde de yer verilmektedir. Cumhurbaşkanı'mızın özellikle kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer almaları konusunda başta siyaset alanı olmak üzere gayretleri ve çabaları sonucunda bugün rektör, polis, asker, subay, öğretim üyesi, bürokrat, büyükelçi, bakan, milletvekili, vali, kaymakam, belediye başkanı olmak üzere her alanda kadınların sayısı hızla artmıştır. Kadın büyükelçi oranı 2011'de yüzde 11,9 iken 2023'te yüzde 27,3'e yükseldi. Şirketlerde üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012'de yüzde 14,4 iken 2022'de yüzde 19,6'ya yükselmişti. Ücret eşitliği noktasında da çok önemli iyileştirmeler sağlanmıştır, olumsuz ayrımcılık engellenmiştir. İhracat Akademisinde ihracatçı olmak isteyen kadınlar ve gençler 6 bin 500'e yükseldi."

- "E-KOLAY İHRACAT PLATFORMU ÇOK ÖNEMLİ BİR REHBER NİTELİĞİNDE"

Bolat, Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolarlık mal ihracatına sahipken, bugün 261,4 milyar dolarlık yıllık mal ihracatına sahip olduğunu , 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatının, bugün 112,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İş hayatında yönetici, girişimci olarak artan kadınların varlığının ihracatta hem mal hem de hizmetler bazında büyük katkılar yaptığını söyleyen Bolat, "Bakanlık olarak ihracatı artırmaktan sorumluyuz. İthalatın makul düzeylerde olması ve dış ticaret açığımızın, cari işlemler açığımızın azaltılması temel hedefler arasında. İhracatçılarımızın uluslararası pazarlarda rekabetçi, katma değer üreten, marka, inovasyon, tasarım değeri yüksek ürünler satmaları için önemli teşvikler veriyoruz." diye konuştu.

Bolat, bakanlığın bu alandaki desteklerine ilişkin bilgi vererek, kadın girişimcilerin daha fazla ihracat için bakanlığın imkanlarından yararlanmalarını vurguladı.

2024'te 38 milyar liralık bütçenin, 21 milyar lirasının ihracat desteklerinde kullanıldığını dile getiren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"2025'te bütçemiz 56 milyar lira olacak, bunun da yaklaşık 33 milyar liralık bölümü ihracat destekleri için tahsis edilecek. UR-GE projeleri kapsamında şu anda devam eden projelerde 25 kadın girişimci aktif proje destekleri almaktadır. E-ihracat konusunda da kadın girişimcilerimiz verdiğimiz desteklerden istifade edebilirler. E-Kolay İhracat Platformu çok önemli bir rehber niteliğindedir. Bunun yanında kadın ve genç girişimcilerimizin yoğunlaştığı kişiselleştirilmiş ürünlerin satıldığı yurt dışı pazar yerlerinde komisyon giderlerini de biz bakanlık olarak destekleme kapsamına aldık. Kargo maliyetlerinden pazarlama giderlerine kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz destekler, girişimcilerimizin uzak pazarlara açılmaları için yardımcı olmaktadır."

- "HİZMETLER SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE'NİN İHRACATI 112,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Bolat, dünyada kadın istihdamının en yüksek payının yüzde 59 ile hizmetler sektöründe olduğunu belirterek, "Türkiye'mizde istihdamın ve milli gelirin en büyük payı yüzde 55'in üzerinde hizmetler sektöründe, hizmetler sektöründe kadın istihdam payı Türkiye'de yüzde 64'tür. Hizmetler sektörü Türkiye'nin dünyada rekabetçi olduğu ve dev adımlarla ilerlediği bir sektör. Hizmetler sektöründe Türkiye'nin ihracatı 112,5 milyar dolara yükseldi. 22 yılda 14 milyar dolardan buralara geldik. Geçen yılı da 106 milyar dolarla kapatmıştık, bu yıl da artış hızımız devam etmekte. Dünya hizmet ihracatındaki payımız yüzde 0,89'du 2002'de, yüzde 1,35'e yükselttik. 2028 hedefimiz yüzde 2'ye ulaşmaktır. Bakanlık olarak sadece mal ihracatçılarına değil, hizmetler ihracatına da destekler veriyoruz. 2024'te 5,1 milyar lira tahsis ettiğimiz destekler kullanıldı, önümüzdeki yıl da 7,3 milyar lira hizmetler ihracatına destekler vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de 2 milyon 232 bin esnaf ve sanatkarın toplam 3 bine yakın esnaf ve sanatkar odasında, 82 birlik, 13 federasyona ve konfederasyona kayıtlı durumda olduğu bilgisini veren Bolat, toplam esnaf ve sanatkar sayısının 424 bin 544'ünü kadın girişimcilerin oluşturduğunu kaydetti.

Bolat, faal kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi sayısının 1110'a ulaştığını, bu kooperatiflerde 1,9 milyon ortağın Bakanlığın görev alanında yer aldığını aktardı.

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesiyle kadınların kooperatif kurmasını kolaylaştırdıklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesinde 14 il ve 64 ilçe bakanlığımızca ziyaret edildi. Her sene kadın kooperatiflerine desteklerimizi ve kurulan kadın kooperatif sayısını yükseltmeye çalışıyoruz. Yılda bir defa da kadın kooperatiflerinin Türkiye fuarını düzenliyoruz, geçen yıl Gaziantep'te düzenlemiştik. Bakanlık olarak 2020'de hayata geçirdiğimiz, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında yeni kurulan kadın kooperatiflerine makine-ekipman desteği için 400 bin lira, personel desteği için 2 personel olmak üzere personel başına 206 bin lira destek ve 60 bin lira fuar katılım desteklerini hibe olarak vermekteyiz. Bu yıl için 115 kadın kooperatifinin kuruluşunu aktif olarak destekledik."

Bolat, kadın girişimciliği ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesiyle ilgili olarak diğer bakanlıklarla da iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Bakanlık olarak, diğer bakanlıklarla birlikte Türkiye'nin her noktasında ekonomiye değer kazandırmak için emek veren girişimci kadınların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceklerini bildiren Bolat, "Kadın girişimcilerimizin güçlenerek işlerinde başarılı olmaları, iş yapma imkanlarının artırılması, iş hayatında onlara daha çok fırsatlar meydana getirilmesi konusunda toplumumuz ve hükümet olarak destekleme programlarımız sürecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda kadın girişimcilerimiz için finansman imkanlarından destek mekanizmalarına, eğitim ve bilgilendirmeden network faaliyetlerine kadar her alanda yanlarında olacağız." dedi.

Açılış konuşmasının ardından Bakan Bolat, Kızılay İstanbul İl Başkanı ve Roots Kurucu Eş Başkanı Burcu Kösem ile Değer Zirvesi Komitesi Başkanı ve Roots Kurucu Eş Başkanı Pınar Erez, ödülleri takdim etti.



