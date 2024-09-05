Ticaret Bakanı Bolat: Ticaret diplomasisini artırarak yeni pazarlar bulacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 yılı dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Programı açıklamasının ardından, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"HİZMETLER İHRACATINDAKİ ARTIŞ SÜRECİNİ DEVAM ETTİREREK CARİ İŞLEMLER DENGESİNİN İYİLEŞMESİNE KATKI VERECEĞİZ"



Bir gazetecinin "OVP'de önümüzdeki yıllarda ihracatta hedeflenen artışlara ulaşılabilmesi bakımından atılacak adımlar nelerdir?" sorusuna cevap veren Ticaret Bakanı Bolat, "Geçen yıl 7 Eylül'de açıklanan OVP program gereği baktığımızda 2023 yılı gerçekleşmelerinin OVP hedeflerini büyük ölçüde tutturduğunu göstermekte. Bu yılda 2024 yılı tahminlerin çok büyük ölçüde gerçekleştiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekonomideki hedefler ve gerçekleşmeler doğru ve olumlu yolda ilerlediğimizi göstermekte. Biz Ticaret Bakanlığı olarak özellikle dış ticaret dengesinde dış ticaret açığını ve cari işlemler açının kapanmasındaki olumlu gelişmelerle hem makroekonomik istikrara katkı yapmaktan hem de net mal ve hizmet ihracatının katkı yaptığı bir ekonomik büyüme ve istihdam artışına katkı vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte mevcut çalışma programımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda da yeni hedeflerle küresel büyümenin ve küresel ticaretin oldukça durgun olduğu bir ortamda dahi hem ihracatımızda artışa devam etmek hem de ithalatımızda kural dışı ve haksız rekabete yol açan ithalat uygulamalarına karşı aldığımız ve alacağımız tedbirlerle dış ticaret açığını azaltma gayreti içinde olacağız. Hem mal ihracatı hem hizmet ihracatındaki artış trendimiz devam ediyor. Son 15 ayda dış ticaret açığımız 44 milyar dolar, cari işlemler açığımızda 41 milyar dolar azalarak dış ticaret açığında yıllık 78 milyar dolar cari işlemlerde de yıllık 16 milyar dolara ağustos itibariyle gerilemiş bulunuyoruz. Hedefimiz bu iyileşme sürecinin devam ettirilmesi diğer bakan arkadaşlarımızla beraber uyum içinde alacağımız ortak tedbirlerle devam edeceğiz. Katma değerli ihracatı arttırmak, e-ihracatı arttırma yönündeki hedeflerimiz çalışıyoruz. Desteklerimizi arttıracağız, ticaret diplomasisini arttırarak yeni pazarlar bulacağız. Başta hizmetler ihracatındaki artış sürecini devam ettirerek cari işlemler dengesinin iyileşmesine katkı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEZENFLASYON SÜRECİYLE UYUMLU OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"



TCMB Başkanı Karahan ise, OVP'deki makro çerçeve ile Merkez Bankası'nın duruşu arasındaki uyum sorusuna, "Bizim açımızdan buradaki en önemli unsur kamu ve maliye politikalarının duruşu. Bu çerçevede de OVP'ye baktığımızda bütçe açığında ciddi bir gerileme öngörülüyor. Geçen sene milli gelire oran olarak 5,2 olarak gerçekleşen bütçe açığının bu sene 4,9 önümüzdeki sene 3,1 daha sonra da yüzde 3'ün altına gerileyeceği öngörülüyor. Bu dezenflasyon süreci ile uyumlu. Buradaki iyileşmeye baktığımızda da bunun önemli bir kısmının harcamalardan geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla makro çerçeve olarak değerlendirdiğimizde dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.