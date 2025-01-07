Ticaret Bakanı Bolat ve iş dünyası temsilcileri Bangladeş'te işbirliği fırsatlarını görüşecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Bolat, 9 Ocak'ta, Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleşecek ziyarette Bangladeş Geçici Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ve Ticaret ile Tekstil ve Jüt bakanlıklarının danışmanlığı görevini yürüten Şeyh Beşir Uddin ile ikili görüşmeler yapacak.

Heyette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yetkililer de yer alacak.

- TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİNİN DAHA İLERİYE TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Ziyarette, iki ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerini ileri seviyelere taşımak amacıyla Türk ve Bangladeş iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin bulunacağı "Yuvarlak Masa Toplantısı" da yapılacak.

Bolat, bu ülkedeki Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek mevcut sorunlar ve potansiyel işbirliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde de bulunacak.

Bakan Bolat'ın Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Bangladeşliler ile görüşmesi de planlanıyor.

- YENİ ALANLARDAKİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Ziyaret, iki ülke arasındaki tarihi bağların yanı sıra ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacmi 2024 itibarıyla 1,3 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Ziyarette, ikili ticaretin daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşması amacıyla, altyapı projeleri, enerji, sağlık turizmi başta olmak üzere turizm, madencilik, lojistik, e-ticaret, savunma sanayi ve temiz enerji gibi yeni işbirliği alanları ele alınacak.

Ziyaret, iki ülke arasında daha fazla işbirliği ve ortaklık geliştirme kararlılığını ortaya koyma amacını da taşıyor.