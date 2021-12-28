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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, 'Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak.' dedi.

28 Aralık 2021 Salı 14:45 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 15:04
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Ticaret Bakanı Muş, "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak." dedi.

Bakan Muş, "Bildiğiniz üzere; özellikle bu dönemde, gıda fiyatlarında yüksek artış gözlemlendi. Evet, kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu, ancak son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur. Bu beklentinin karşılık bulmasını bekliyor, süreci yakından takip ettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. " dedi.

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