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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan bugün Hırvatistan'a gidecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gidecek.

AA10.02.2020  10:38 - Güncelleme: 10.02.2020  10:38

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pekcan, Hırvatistan Ekonomi, Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüşecek.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının koordinasyonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Hırvatistan Ekonomi Odasının organizasyonunda, iki ülkenin firmalarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye-Hırvatistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na da iştirak edecek.

Ziyarette ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesinin yanı sıra Hırvatistan'ın bu yılın başında devraldığı ve haziran ayı sonuna kadar yürüteceği AB dönem başkanlığı nedeniyle Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve AB tarafından Türkiye'den ithal edilen demir çelik ürünlerine yönelik önlemlerin ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin Hırvatistan'a Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 440,5 milyon dolara, bu ülkeden ithalatı ise yüzde 5,3 artışla 224 milyon dolara yükseldi. Böylece iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 664,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Türk müteahhitlik firmalarının Hırvatistan'da toplam 668 milyon dolarlık 7 projesi bulunuyor.

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